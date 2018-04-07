İran'da siber saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, dün gece İran'ın bazı veri merkezlerinin ülke dışından siber saldırıya maruz kaldığını bildirdi.
Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı veri merkezlerinin siber saldırıya uğradığını duyurdu.
Saldırıdan ülkedeki yaklaşık 3 bin 500 sistemin etkilendiğini ancak siber ekiplerin saldırıları kontrol ederek, ağları yeniden kurmaya başladığını belirten İranlı bakan, "İlk bulgular saldırının ülke dışından yapıldığını gösteriyor. Saldırının kaynağı araştırılıyor." ifadelerini kullandı.
Cehromi, saldırıya uğrayan sistemlerden birinin ekran görüntüsünü de paylaştı. Ekran görüntüsünde, Amerikan bayrağı ile "ABD seçimlerine müdahale etmeyin." yazısı göze çarpıyor.
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