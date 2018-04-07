Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:49, 07 Nisan 2018 Cumartesi
Afrika
Güncelleme: 11:30, 07 Nisan 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Kongo'dan BM manipülasyonlarına rest
Kongo'dan BM manipülasyonlarına rest

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, BM'nin 13 Nisan'da İtalya'da "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalardan doğan insanlık krizini çözmek amacıyla" düzenlenecek toplantıda, BM ile arasındaki kriz nedeniyle yer almayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), İtalya'daki Bağışçılar Konferansı'na, Birleşmiş Milletler (BM) ile arasındaki kriz nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

BM, 13 Nisan'da İtalya'nın Cenevre kentinde "KDC'de çatışmalardan doğan insanlık krizini çözmek amacıyla" konferans düzenleyecek.

KDC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leonard She Okitundu, basına yaptığı açıklamada, KDC'den hiçbir temsilcinin Cenevre'deki toplantıya katılmayacağını söyledi.

Okitundu, "Hükümetimiz, ülkedeki krizin üstesinden gelmek ve çatışmalardan zarar gören vatandaşlara yardım etmek için kendi imkanlarını kullanacak." dedi.

Konferansta, KDC'deki krizin çözüme kavuşturulması için toplanması hedeflenen 1,6 milyar dolarlık miktarı abartılı bulan Okitundu, Devlet Başkanı Joseph Kabila yönetimindeki hükümetin krizden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla 18 ayda 100 milyon dolar harcama yapacağını ifade etti.

BM RAPORUNA TEPKİ

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Şubat 2017'de KDC'de devam eden şiddet olayları hakkında rapor hazırlamış, olayların "olağanüstü boyutlarda insani felakete yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.

Raporda, yaşanan şiddet olaylarının büyük bir kısmını gasp, yağma ve tahribat dahil olmak üzere mülkiyet haklarının ihlali oluşturduğundan bahsedilmiş, ülkede insan hakları ihlallerinden doğan 4 bin 700 civarında fiziksel taciz, işkence, cinayet, keyfi tutuklama, zorla çalıştırma, zorla evlilik ve tecavüz olaylarının yaşandığı belirtilmişti. Ayrıca, 3 milyon kişinin yaşadığı Tanganyika bölgesinde şiddet olaylarının hızla yayılmasından dolayı 630 bin kişinin yerinden edildiği öne sürülmüştü.

KDC yönetimi, raporun gerçekleri yansıtmadığını ve ülkedeki krizin kritik düzeyde olmadığını savunarak BM'nin gerçekleri manipüle ettiğini iddia etmişti.

ÜLKEDE NELER OLUYOR?

KDC'de iki kabile arasında üç haftadır devam eden şiddet olaylarında 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Ituri eyaletindeki Bunia kenti piskoposu Dieudonne Uringi, yaptığı açıklamada, Djugu yerleşkesinde Lendu ve Hema kabileleri arasında üç haftadır süren çatışmalarda 60 kişinin öldüğünü, 25 kişinin ağır yaralandığını söylemişti.

Öte yandan, ülkenin doğusu da yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.



İlgili Konular BM Cenevre Ofisi demokratik kongo
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Kırgızlar Ata-Beyit katliamını andı
Kırgızlar Ata-Beyit katliamını andı

Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerin açtığı ateş sonucu ölenler mezarları başında anıldı.
Kongo'dan BM manipülasyonlarına rest
Kongo'dan BM manipülasyonlarına rest

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, BM'nin 13 Nisan'da İtalya'da "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalardan doğan insanlık krizini çözmek amacıyla" düzenlenecek toplantıda, BM ile arasındaki kriz nedeniyle yer almayacak
İran'da siber saldırı
İran'da siber saldırı

İran'daki bazı veri merkezleri ülke dışından siber saldırıya uğradı
TSK'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hakurk bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Veliaht Prens Amerika'dan İhvan'ı hedef gösterdi
Veliaht Prens Amerika'dan İhvan'ı hedef gösterdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ortadoğu’daki sorunların arkasında İran’ın olduğunu ileri sürerken Müslüman Kardeşleri en büyük tehlike ilan etti.
Libya Ulusal Ordu'su için kulisler hızlandı
Libya Ulusal Ordu'su için kulisler hızlandı

Libya ordusunun kurulması ile ilgili yapılan çalışmalar son dönemde hız kazanırken Mısır yönetimi İhvan yakını bir idare istemediğini belirtti.
Trump BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile görüştü
Trump, BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile görüştü

ABD Başkanı Trump, BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile telefonla görüşerek Körfez İşbirliği Konsey üyesi ülkeler arasındaki iş birliği ve İran'ın bölgedeki etkisine yönelik alınacak tedbirleri konuştu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki Metal İşçileri Sendikası Binası çevresinde protesto düzenledi.
Putin'den iç güvenlikte değişiklik kararı
Putin'den iç güvenlikte değişiklik kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iç güvenlik ile ilgili farklı kurumlardan 11 generali ve 11 yönetici subayı görevinden aldı.
Rusya'dan tepki Amerika yaptırım dilinden vazgeçmeli
Rusya'dan tepki: Amerika yaptırım dilinden vazgeçmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011’den bu yana ABD’nin Rusya'ya karşı 50’den fazla yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, bunların hiç birinden sonuç alınamadığı kaydedildi.
Almanya'daki Türklerden terör karşıtı gösteri
Almanya'daki Türklerden terör karşıtı gösteri

Almanya'nın Wuppertal kentinde çok sayıda Türk, "Camine sahip çık" sloganıyla teröre karşı gösteri düzenledi.
Libya açıklarında 202 kaçak göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 202 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen 202 kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Zuma ilk kez hakim karşısında
Zuma ilk kez hakim karşısında

Güney Afrika'da yolsuzluk iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, ilk defa hakim karşısına çıktı.
Taureglerin birlik olamamasının sebebi Fransa'
'Taureglerin birlik olamamasının sebebi Fransa'

Tarihçi yazar Fnayet Alkoni, Tuareglerin bugün birlik olmamasında ve çeşitli yerlere dağılmasındaki tek sebebin Fransa olduğunu söyledi.
DTÖ'nün Çin değerlendirmesine Trump'tan tepki
DTÖ'nün Çin değerlendirmesine Trump'tan tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'nün Çin’i gelişmekte olan ülke olarak değerlendirmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.
BM'den İsrail'e gösterilere izin verilmesi için çağrı
BM'den İsrail'e gösterilere izin verilmesi için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki olayları endişeyle takip ettiklerini ifade ederek, barışçıl gösterilere izin verilmesi ve İsrail'in aşırı güç kullanımından kaçınması çağrısında bulundu.

Haberler

Arakan için uluslararası yardım konferansı başladı
Arakan için uluslararası yardım konferansı başladı

BM İnsan Hakları Konseyinin 34. oturumu Cenevre'de başladı
BM İnsan Hakları Konseyinin 34 oturumu Cenevre'de başladı

BM İnsan Hakları Konseyinin 34. oturumu yarın başlayacak
BM İnsan Hakları Konseyinin 34 oturumu yarın başlayacak

BM, İsrail'in tutumundan endişeli
BM İsrail'in tutumundan endişeli

Kongo'da eski Tutsi destekçisinin grubuyla çatışma
Kongo'da eski Tutsi destekçisinin grubuyla çatışma

Demokratik Kongo'daki şiddet olaylarında 275 gözaltı
Demokratik Kongo'daki şiddet olaylarında 275 gözaltı

Demokratik Kongo'daki hükümet protestosunda 9 ölü
Demokratik Kongo'daki hükümet protestosunda 9 ölü

D.Kongo'da sivillere saldırı: 30 ölü
D Kongo'da sivillere saldırı 30 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 