Kırgızlar Ata-Beyit katliamını andı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerin açtığı ateş sonucu ölenler mezarları başında anıldı.
Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen resmi törende çelenk ve çiçekler konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Törene, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yayımladığı mesajda, kahramanların, halkın parlak ve onurlu bir geleceği uğruna hayatlarını feda ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Cesur kahramanlarımızın sayesinde daha parlak bir geleceğe odaklanmak için halkın kurduğu hayal gerçek oldu. İktidarı ve halkın mülkünü ele geçirmek, insanları köleleştirmek isteyenlere layık oldukları cevap verildi. Bugün kahramanlarımızı dualarla anıyoruz. Bizim amacımız kesin ve belli, Kırgızistan'ı demokratik, özgür, güçlü ve hukuk devleti haline getirecek çalışmalarda bulunmaktır."
NE OLMUŞTU?
Kırgızistan'ın kuzeyindeki Talas kentinde 6 Nisan 2010'da başlayan yönetim karşıtı olayları kontrol edemeyen Kurmanbek Bakiyev iktidarı, muhalefet liderlerini tutuklatmış, ertesi gün bu kişilerin bırakılması talebiyle yapılan gösterilere polis sert müdahale etmişti.
Göstericiler ise polislerin silahlarına el koyarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümüştü. Binlerce kişi, sarayın çatısındaki keskin nişancılarla çatışmış, çatışmada 100'e yakın kişi ölürken, bin 500 kişi yaralanmıştı.
Bakiyev ise Rusya ve Kazakistan'ın baskısı üzerine önce Kazakistan'a ardından Belarus'a sığınmıştı.
İktidarın devrilmesiyle Roza Otunbayeva başkanlığında geçici hükümet kurulmuş, parlamenter sisteme geçişi sağlayan anayasa referandumu yapılmıştı.
Otunbayeva, geçiş döneminin sonunda iktidarı, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Almazbek Atambayev'e 1 Aralık 2011'de devretmişti.
Belarus ve İngiltere'de yaşadıkları bilinen ve gıyaben yargılanan eski Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, oğlu Maksim Bakiyev ile amcası Canış Bakiyev gıyaplarında ömür boyu hapse mahkum edilmiş, mal varlıklarına el konulmuştu.
Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerin açtığı ateş sonucu ölenler mezarları başında anıldı.
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