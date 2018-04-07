Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:48, 07 Nisan 2018 Cumartesi
Orta Asya
Güncelleme: 12:04, 07 Nisan 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Kırgızlar Ata-Beyit katliamını andı
Kırgızlar Ata-Beyit katliamını andı

Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerin açtığı ateş sonucu ölenler mezarları başında anıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerin açtığı ateş sonucu ölenler mezarları başında anıldı.

Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen resmi törende çelenk ve çiçekler konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov yayımladığı mesajda, kahramanların, halkın parlak ve onurlu bir geleceği uğruna hayatlarını feda ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cesur kahramanlarımızın sayesinde daha parlak bir geleceğe odaklanmak için halkın kurduğu hayal gerçek oldu. İktidarı ve halkın mülkünü ele geçirmek, insanları köleleştirmek isteyenlere layık oldukları cevap verildi. Bugün kahramanlarımızı dualarla anıyoruz. Bizim amacımız kesin ve belli, Kırgızistan'ı demokratik, özgür, güçlü ve hukuk devleti haline getirecek çalışmalarda bulunmaktır."

NE OLMUŞTU?

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Talas kentinde 6 Nisan 2010'da başlayan yönetim karşıtı olayları kontrol edemeyen Kurmanbek Bakiyev iktidarı, muhalefet liderlerini tutuklatmış, ertesi gün bu kişilerin bırakılması talebiyle yapılan gösterilere polis sert müdahale etmişti.

Göstericiler ise polislerin silahlarına el koyarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümüştü. Binlerce kişi, sarayın çatısındaki keskin nişancılarla çatışmış, çatışmada 100'e yakın kişi ölürken, bin 500 kişi yaralanmıştı.

Bakiyev ise Rusya ve Kazakistan'ın baskısı üzerine önce Kazakistan'a ardından Belarus'a sığınmıştı.

İktidarın devrilmesiyle Roza Otunbayeva başkanlığında geçici hükümet kurulmuş, parlamenter sisteme geçişi sağlayan anayasa referandumu yapılmıştı.

Otunbayeva, geçiş döneminin sonunda iktidarı, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Almazbek Atambayev'e 1 Aralık 2011'de devretmişti.

Belarus ve İngiltere'de yaşadıkları bilinen ve gıyaben yargılanan eski Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, oğlu Maksim Bakiyev ile amcası Canış Bakiyev gıyaplarında ömür boyu hapse mahkum edilmiş, mal varlıklarına el konulmuştu.



İlgili Konular kırgızistan Ata beyit
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
Kırgızlar Ata-Beyit katliamını andı
Kırgızlar Ata-Beyit katliamını andı

Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerin açtığı ateş sonucu ölenler mezarları başında anıldı.
Kongo'dan BM manipülasyonlarına rest
Kongo'dan BM manipülasyonlarına rest

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, BM'nin 13 Nisan'da İtalya'da "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalardan doğan insanlık krizini çözmek amacıyla" düzenlenecek toplantıda, BM ile arasındaki kriz nedeniyle yer almayacak
İran'da siber saldırı
İran'da siber saldırı

İran'daki bazı veri merkezleri ülke dışından siber saldırıya uğradı
TSK'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hakurk bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Veliaht Prens Amerika'dan İhvan'ı hedef gösterdi
Veliaht Prens Amerika'dan İhvan'ı hedef gösterdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ortadoğu’daki sorunların arkasında İran’ın olduğunu ileri sürerken Müslüman Kardeşleri en büyük tehlike ilan etti.
Libya Ulusal Ordu'su için kulisler hızlandı
Libya Ulusal Ordu'su için kulisler hızlandı

Libya ordusunun kurulması ile ilgili yapılan çalışmalar son dönemde hız kazanırken Mısır yönetimi İhvan yakını bir idare istemediğini belirtti.
Trump BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile görüştü
Trump, BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile görüştü

ABD Başkanı Trump, BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile telefonla görüşerek Körfez İşbirliği Konsey üyesi ülkeler arasındaki iş birliği ve İran'ın bölgedeki etkisine yönelik alınacak tedbirleri konuştu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki Metal İşçileri Sendikası Binası çevresinde protesto düzenledi.
Putin'den iç güvenlikte değişiklik kararı
Putin'den iç güvenlikte değişiklik kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iç güvenlik ile ilgili farklı kurumlardan 11 generali ve 11 yönetici subayı görevinden aldı.
Rusya'dan tepki Amerika yaptırım dilinden vazgeçmeli
Rusya'dan tepki: Amerika yaptırım dilinden vazgeçmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011’den bu yana ABD’nin Rusya'ya karşı 50’den fazla yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, bunların hiç birinden sonuç alınamadığı kaydedildi.
Almanya'daki Türklerden terör karşıtı gösteri
Almanya'daki Türklerden terör karşıtı gösteri

Almanya'nın Wuppertal kentinde çok sayıda Türk, "Camine sahip çık" sloganıyla teröre karşı gösteri düzenledi.
Libya açıklarında 202 kaçak göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 202 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen 202 kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Zuma ilk kez hakim karşısında
Zuma ilk kez hakim karşısında

Güney Afrika'da yolsuzluk iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, ilk defa hakim karşısına çıktı.
Taureglerin birlik olamamasının sebebi Fransa'
'Taureglerin birlik olamamasının sebebi Fransa'

Tarihçi yazar Fnayet Alkoni, Tuareglerin bugün birlik olmamasında ve çeşitli yerlere dağılmasındaki tek sebebin Fransa olduğunu söyledi.
DTÖ'nün Çin değerlendirmesine Trump'tan tepki
DTÖ'nün Çin değerlendirmesine Trump'tan tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'nün Çin’i gelişmekte olan ülke olarak değerlendirmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.
BM'den İsrail'e gösterilere izin verilmesi için çağrı
BM'den İsrail'e gösterilere izin verilmesi için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki olayları endişeyle takip ettiklerini ifade ederek, barışçıl gösterilere izin verilmesi ve İsrail'in aşırı güç kullanımından kaçınması çağrısında bulundu.

Haberler

Orta Asya seçmen değerleri raporu açıklandı
Orta Asya seçmen değerleri raporu açıklandı

Kırgızistan'da 1 milyon eserli çocuk kütüphanesi
Kırgızistan'da 1 milyon eserli çocuk kütüphanesi

Kırgızistan'da geçen yıl 6 medrese kapatıldı
Kırgızistan'da geçen yıl 6 medrese kapatıldı

Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi
Çin ile Kırgızistan arasında rota krizi

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı

Kırgızistan'da '3 Mart Devlet Bayrağı Günü' kutlamaları
Kırgızistan'da '3 Mart Devlet Bayrağı Günü' kutlamaları

Hocalı katliamı kurbanları Kırgızistan'da anıldı
Hocalı katliamı kurbanları Kırgızistan'da anıldı

Kırgızistan’da eğitim süresi kısalıyor
Kırgızistan da eğitim süresi kısalıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 