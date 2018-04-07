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Tunus-Fransa ortak deniz tatbikatı
Tunus-Fransa ortak deniz tatbikatı
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Tunus ile Fransa arasında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz sahilinde gayri meşru işlerle mücadele, arama ve kurtarma operasyonları alanında ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ortak deniz tatbikatının 2-6 Nisan arasında Tunus'un Akdeniz açıklarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın iki ülke arasında askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ve gayri meşru işlerle mücadele alanında koordine çalışmalarında ortak eğitimi amaçladığı ifade edildi.

Tatbikata Tunus'tan deniz kuvvetlerine bağlı birlikler katılırken, Fransa'dan Commandant Birot (F796) savaş gemisi ile birlikte bir de deniz keşif uçağının katıldığı kaydedildi.



İlgili Konular Tunus fransa
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