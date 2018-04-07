ABD'den BMGK'da Gazze soruşturmasına ikinci ret

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart Cuma gününden bu yana sürdürdüğü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerinde dün de sivillerin şehit olması üzerine konseyden bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulundu.
Kuveyt'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, 15 üyeli konseyde birçok ülkenin desteğini aldıklarını ancak veto yetkisine sahip ABD'den yanıt beklediklerini söylemişti.
Diplomatlar, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep eden ve itidal çağrısında bulunan ortak BMGK açıklamasını yine reddettiğini açıkladı.
BMGK'den talep edilen benzer bir ortak açıklama geçen hafta da ABD'nin engeline takılmıştı.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Filistinlilerin geçen haftadan bu yana Gazze sınırında sürdürdüğü gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaklaşık 30 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını ifade etmişti.
BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.
TOPRAK GÜNÜ
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
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