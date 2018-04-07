Başbakan'dan Orhun Anıtları'na ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Başbakan Binali Yıldırım, Bilge Tonyukuk Anıtı'nı ziyaret etti.
Yıldırım, Orhun Anıtları'nı ziyaretinin ardından başkent Ulanbator'a 70 kilometre uzaklıktaki Bilge Tonyukuk Anıtı'na geldi.
Büyük Türk devlet adamı ve başkumandan Tonyukuk'un diktiği ve tarihte Türk kelimesinin ilk kez yer aldığı anıta ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının bölgedeki çalışmalarıyla ilgili TİKA Başkanı Serdar Çam'dan bilgi alan Yıldırım, bölgede yapılacak müze ve koruma çalışmalarının taslak fotoğrafını inceledi.
Buradan Moğolistan'ın bilinen en önemli unsurlarından Cengiz Han Heykeli'ne geçen Yıldırım, kaidesiyle 40 metre yüksekliğe ulaşan "Altın Kamçı" olarak adlandırılan, yapımında 250 ton paslanmaz çelik kullanılan heykelin seyir alanına çıktı.
Başbakan Yıldırım, bir kuşbeyi tarafından henüz yavru iken yakalanıp eğitilen kartalı koluna alarak fotoğraf çektirdi.
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Başbakan Yıldırım, tarihte Türk kelimesinin ilk kez yer aldığı yazıtlardan Bilge Tonyukuk Anıtı'nı ziyaret etti
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