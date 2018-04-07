Gazze sınırında yaralanan Filistinli gazeteci de şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere müdahalesinde yaralanan Filistinli gazetecinin şehit olduğu bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, dün Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın hayatını kaybettiğini belirtti.
ÜZERİNDE PRESS YAZILI KORUYUCU YELEĞİ VARDI
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus'un doğusunda düzenlenen gösterilerde görüntü aldığı sırada vurulan gazetecinin üzerinde "Press" (basın) yazılı koruyucu yeleğinin olduğunu ifade etti.
Murteca'nın film yapımcısı olarak çalıştığı, "Ain Medya" prodüksiyon şirketinin kurucularından olduğu ve Gazze'deki durumu anlatan çok sayıda belgesel çekimine katıldığı kaydedildi.
Filistinli gazetecinin şehit edilmesiyle Gazze'de dün düzenlenen "Büyük Dönüş" gösterisi sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olanların sayısı 10'a yükseldi, 400'den fazlası gerçek mermiyle bin 350'yi aşkın Filistinli de yaralandı. Yaralılardan 33'ünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Gösterilerin başladığı 30 Mart Cuma gününden bu yana 31 Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.
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