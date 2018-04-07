Keşmirli bir genç daha toprağa verildi

Ahmedinejad’a medya yasağı istendi

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, "Halk, Hatemi ile Ahmedinejad'a karşı yaklaşımda neden bu kadar fark olduğunu sorguluyor. Bu çifte standart kabul edilemez. Ahmedinejad en başından beri bir tür özel destek görürken Hatemi, ön yargıyla karşılanarak zulme uğratıldı" dedi