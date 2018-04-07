Keşmirli bir genç daha toprağa verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinin Pulwama beldesinde, Hindistan askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen Musavir Ahmad için cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze sonrası bağımsızlık yanlısı protestocular ile Hint polisi arasında çatışmalar meydana geldi.
Sığınmacılar ve İslam'ın kampanya konusu yapıldığı Macaristan'da yarın genel seçimler düzenlenecek
İran Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, "Halk, Hatemi ile Ahmedinejad'a karşı yaklaşımda neden bu kadar fark olduğunu sorguluyor. Bu çifte standart kabul edilemez. Ahmedinejad en başından beri bir tür özel destek görürken Hatemi, ön yargıyla karşılanarak zulme uğratıldı" dedi
İşgal altındaki Keşmir'de Hintli askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden gencin cenaze töreni yapıldı
Gazeteci Murteca'nın şehadetiyle, Gazze'de dün düzenlenen yürüyüş sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olanların sayısı 10'a yükseldi
BMGK'nin İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarıyla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebi yine ABD engeline takıldı
Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerin açtığı ateş sonucu ölenler mezarları başında anıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, BM'nin 13 Nisan'da İtalya'da "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalardan doğan insanlık krizini çözmek amacıyla" düzenlenecek toplantıda, BM ile arasındaki kriz nedeniyle yer almayacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ortadoğu’daki sorunların arkasında İran’ın olduğunu ileri sürerken Müslüman Kardeşleri en büyük tehlike ilan etti.
Libya ordusunun kurulması ile ilgili yapılan çalışmalar son dönemde hız kazanırken Mısır yönetimi İhvan yakını bir idare istemediğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile telefonla görüşerek Körfez İşbirliği Konsey üyesi ülkeler arasındaki iş birliği ve İran'ın bölgedeki etkisine yönelik alınacak tedbirleri konuştu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki Metal İşçileri Sendikası Binası çevresinde protesto düzenledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iç güvenlik ile ilgili farklı kurumlardan 11 generali ve 11 yönetici subayı görevinden aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011’den bu yana ABD’nin Rusya'ya karşı 50’den fazla yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, bunların hiç birinden sonuç alınamadığı kaydedildi.