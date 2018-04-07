Macaristan'da yarın genel seçimler düzenlenecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Macar halkı yarın yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.
Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da 8 milyon seçmen, 199 sandalyeli Macaristan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak.
Seçmenler, yarın yerel saatle 06.00-19.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.
Toplam 199 sandalyeli Macaristan parlamentosunda 106 milletvekilli en çok oy alan adayın kazandığı dar bölge sistemine göre belirleniyor. Dar bölge sisteminde, ilk turda en yüksek oyu alan aday milletvekili oluyor. Geri kalan 93 milletvekili ise partilerin listesinden oy oranına göre belirlenecek.
Seçmenler, 23 parti ve 1500 bölgesel aday arasından tercihte bulunabilecek.
Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, 8 Nisan'da düzenlenecek olan seçimlerde, şu an da hükümette bulunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonun yaklaşık yüzde 45 oyla birinci geleceği tahmin ediliyor.
2014 yılındaki seçimleri üçüncü sırada bitiren Macaristan Jobbik Partisinin ise yüzde 20 civarında oy alarak ana muhalefet partisi olması bekleniyor. Ana muhalefette bulunan Macaristan Sosyalist Partisinin (MSZP) seçimlerde yaklaşık yüzde 15 oy alarak üçüncü, Demokratik Koalisyonu (DK) yüzde 8 ile dördündü, Macar Yeşiller Partisinin ise yüzde 7 ile beşinci sırada bitirmesi öngörülüyor.
199 sandalyeye sahip Macaristan Ulusal Meclisine 5 partinin yüzde 5'lik barajı aşarak girmesi bekleniyor.
Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da hafta sonu düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusu sığınmacılar ve İslam.
Macaristan'da Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.
Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.
Sığınmacılar ve İslam'ın kampanya konusu yapıldığı Macaristan'da yarın genel seçimler düzenlenecek
İran Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, "Halk, Hatemi ile Ahmedinejad'a karşı yaklaşımda neden bu kadar fark olduğunu sorguluyor. Bu çifte standart kabul edilemez. Ahmedinejad en başından beri bir tür özel destek görürken Hatemi, ön yargıyla karşılanarak zulme uğratıldı" dedi
İşgal altındaki Keşmir'de Hintli askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden gencin cenaze töreni yapıldı
Gazeteci Murteca'nın şehadetiyle, Gazze'de dün düzenlenen yürüyüş sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olanların sayısı 10'a yükseldi
BMGK'nin İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarıyla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebi yine ABD engeline takıldı
Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerin açtığı ateş sonucu ölenler mezarları başında anıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, BM'nin 13 Nisan'da İtalya'da "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalardan doğan insanlık krizini çözmek amacıyla" düzenlenecek toplantıda, BM ile arasındaki kriz nedeniyle yer almayacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ortadoğu’daki sorunların arkasında İran’ın olduğunu ileri sürerken Müslüman Kardeşleri en büyük tehlike ilan etti.
Libya ordusunun kurulması ile ilgili yapılan çalışmalar son dönemde hız kazanırken Mısır yönetimi İhvan yakını bir idare istemediğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, BAE Veliaht Prensi el Nahyan ile telefonla görüşerek Körfez İşbirliği Konsey üyesi ülkeler arasındaki iş birliği ve İran'ın bölgedeki etkisine yönelik alınacak tedbirleri konuştu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki Metal İşçileri Sendikası Binası çevresinde protesto düzenledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iç güvenlik ile ilgili farklı kurumlardan 11 generali ve 11 yönetici subayı görevinden aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011’den bu yana ABD’nin Rusya'ya karşı 50’den fazla yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, bunların hiç birinden sonuç alınamadığı kaydedildi.