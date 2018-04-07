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İstanbul'da bir tanker yalıya çarptı
İstanbul'da bir tanker yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen gemi Hekimbaşı Yalısı'na çarptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Boğazı'nda bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında kıyıya çarptı.

Anadolu Hisarı mevkisinde meydana gelen olay sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi.



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