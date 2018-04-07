Diyanet, dini soruları e-Devlet'ten cevaplayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Alo Fetva hattının kapatılmasının ardından vatandaşların dini konulardaki sorularını e-Devlet üzerinden yanıtlayacak.
www.turkiye.gov.tr adresine eklenen 'Dini Soru Sor' bölümünü tıklayanlar, en fazla 2 bin karakterle sorularını Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına yöneltebilecek.
Sisteme girenler, cep telefonu ve elektronik posta adreslerini verdikten sonra adak, yemin, ahlak, aile hayatı, inanç, hurafeler, dinler, dua ve zikir, hac, umre, Hz. Peygamber, kadınlara özel, Kur'an-ı Kerim, kurban, mezhepler, miras ve vasiyet, namaz, oruç, sosyal hayat, taharet, tasavvuf, ticari hayat, tıp ve sağlık, vakıf, yiyecek ve içecekler, zekat ve sadaka gibi ana konulardan birisini seçecek.
Kişi ve kurumları hedef alan, üçüncü şahısları ilgilendiren ve dini içerikli olmayan sorular cevaplandırılmayacak.
Kuzey Irak'taki Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgesine yönelik hava harekatında 12 hedefin imha edildiği bildirildi.
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Afyonkarahisar'da sürücünün direksiyon hakimiyetini yolcu otobüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresine eklenen 'Dini Soru Sor' bölümünden, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına ulaşabilecek
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Doğuş Holding’in bankalardan borç yapılandırması talebinde bulunduğu iddia edildi.
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