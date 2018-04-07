17:23, 07 Nisan 2018 Cumartesi

Özbekistan'dan Antalyalı yatırımcıya davet

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Danışmanı Sadık Badak, Özbekistanlı yetkililerin, Antalya'nın turizm konusunda deneyimli yatırımcılarının tecrübesinden istifade etmek istediğini söyledi.

Özbekistan'dan kente gelen bir grup vali yardımcısı, Lara Kundu Otel Yatırımcıları ve İşletmecileri Birliği Başkanı Ramazan Taş ile Kundu bölgesindeki otelde bir araya geldi.

Görüşme öncesi açıklama yapan Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Danışmanı Badak, Özbekistan'ın son bir yıldır ekonomi bakımından liberal uygulamalara geçtiğini, hızlı düzenlemeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Badak, bu ülkede turizm, sanayi, tarım, tekstil iş kollarında ciddi açılımlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özbekistan, Türkiye'den de 4 branşta yatırımcı ve işletmeci çekme arzusunda. Turizm alanında, otel konaklama, otel ekipmanları ihtiyacı var. Türk yatırımcılarımız, Özbekistan'da bu konuda yeni iş alanları bulabilir. 4-5 aydan bu yana Özbekistan'dan heyetler Türkiye'ye geliyor. Turizm, tarım, endüstri konusunda yetkili olan Özbekistan'ın vali yardımcıları, Antalya'da incelemelerde bulundu. Bu ülkenin yetkilileri, Antalya'nın turizm konusunda deneyimli yatırımcılarının tecrübesinden istifade etmek istiyor. Ayrıca Antalya Organize Sanayi Bölgesinde başarılı, nitelikli, uygun fiyata üretilen otel ekipmanları üreticilerini de ülkelerini görmeye, incelemeye davet ediyorlar."

Özbek heyet adına konuşan Taşkent Vali Yardımcısı Alisher Tilyayev de Türk iş adamlarını Özbekistan'a davet ederek, "Ülkemizde imkanlar var. Özbekistan'ı Türk iş adamlarına gezdirmek, Türk tecrübesini öğrenmek, tekniklerini görmek istiyoruz." dedi.

Ramazan Taş ise yatırımları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar da katıldı.