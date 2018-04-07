17:59, 07 Nisan 2018 Cumartesi

Almanya'da kamyonet kalabalığa daldı





Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın Münster kentinde bir kamyonetin yayaların arasına daldığı bildirildi. Münster Polis Sözcüsü Susann Zschiesche, Alman N24 kanalına yaptığı açıklamada, bir kamyonetin yayaların arasına daldığını belirtilerek, ölü ve yaralıların olduğunu söyledi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi veremeyeceğini belirten Zschiesche, ölenlerin arasında kamyonetin sürücüsünün de bulunduğunu ifade etti. Alman basınında yer alan haberlerde, olayda 3 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

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