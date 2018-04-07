Almanya'da kamyonet kalabalığa daldı: 3 ölü, 20 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin öldüğünü belirtti.
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, minibüsle insanların arasında dalan kişinin Alman vatandaşı olduğunu söyledi.
Sürücünün olaydan sonra intihar ettiğini ifade eden Reul, "Toplamda 3 ölü var." ifadesini kullandı.
Öte yandan Alman medyası intihar eden sürücünün Jens R. adında bir Alman olduğunu yazdı.
ZDF kanalındaki haberde de Jens R'nin aşırı sağcılarla irtibatı olduğu iddia edildi. Polisin Jens R'inin evinde arama yaptığı öğrenildi.
Olayda 6’sı ağır 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
YILDIRIMD'DAN TAZİYE MESAJI
Başbakan Yıldırım, olayın ardından Almanya Başbakanı Merkel'e taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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