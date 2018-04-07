İslamofobiye karşı 'Buyurun ben Müslümanım' etkinliği

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Milli Görüş teşkilatları, Müslümanlara karşı ön yargıları gidermek için 23 farklı noktada gül dağıtarak İslam'ı anlattı.
Özellikle büyük şehirlerde organize edilen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde, 17 farklı kentte, 250 gönüllü 27 bin gül ve İslam'ı anlatan broşür dağıttı.
Hollanda medyasının da takip ettiği etkinlikle ilgili açıklamada bulunan gönüllü İdris Erdoğan, hedeflerinin Hollandalılara broşür ve güllerle İslam'ı anlatarak son yıllarda Avrupa ve Hollanda'da İslam'a ve Müslümanlara karşı oluşan ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi.
Etkinliğin çok güzel bir inisiyatif olduğunu belirten Hollandalı Petra Warmerdam, "İnsanları birbirine yaklaştırmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış anlaşılmalar ve yaşanan bazı şeyler var. İnsanlar birbirlerini genelde tanımıyorlar. En önemlisi de neler oluyor, neler yaşanıyor ve dinin içeriği nedir, bunu anlatarak insanları aydınlatmaları çok güzel." dedi.
Hollanda'da yapılan son yerel seçimlerde büyük başarı elde eden Denk Partisinin Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu, "Dört yıldır bu proje başladığından beri katıldığım ve değer verdiğim bir etkinlik. Avrupa'daki Müslümanlar olarak özellikle batı dünyasında oluşturulan kötü imajı yok etmek için elimizden gelen her şeyi yaparak bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ben de Denk Partisi adına her yıl buna bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.
Etkinliği çok beğendiğini belirten ismini vermek istemeyen Hollandalı bir ziyaretçi de "Gül ile birlikte İslam'ı anlatan sonradan okuyabileceğim broşürün de verilmesi çok güzel. Müslüman olan iş arkadaşlarım var, bazı şeyleri zaten biliyorum. Ben birinin hakkında bir şey bilmeden köşeye atılmasına karşıyım. Dinine bakmadan önce insan olduğuna bakmak lazım." diye konuştu.
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