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İdlibliler Doğu Guta için kan bağışında bulundu
İdlibliler Doğu Guta için kan bağışında bulundu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki bazı siviller, Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında yaralananlar için kan bağışı kampanyası başlattı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İdlib'in Marretinuman ilçesindeki siviller, Beşşar Esed rejiminin bölgeye son günlerde düzenlediği saldırılarda yaralananlar ve aynı zamanda Doğu Guta'dan gelen yaralılara destek olmak için kan bağış kampanyası düzenledi.

"Kan ver hayat ver" adı verilen kampanyayı bölge halkına duyurmak için camilerden anons yapıldı.

İlçedeki kan bankasına gelen Marrali Abdülkader İsmail, "Doğu Gutalı yaralı kardeşlerimiz için kan bağışında bulunuyoruz. Onlar bizim vatandaşımız ve devrim arkadaşlarımız. Onların uğuruna canımız ve malımız feda olsun." dedi.

"VERMİŞ OLDUKLARI MÜCADELEYE KARŞIN ONLARA NE YAPSAK AZDIR"

Kan bağışında bulunan bir diğer sivil Ebu Hamza, "Doğu Gutalı yaralı kardeşlerimize bağışta bulunduğumuz her kan damlası ulaşır. Vermiş oldukları mücadeleye karşın onlara ne yapsak azdır." diye konuştu.

Mervan El Hasan da "Doğu Gutalı kardeşlerimiz Kendi vatanında yabancı olduklarını hissetmemek için bu kampanyaya ile destek onlara vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya garantörlüğünde varılan zorunlu tahliye anlaşması gereği, İdlib, Halep ve Hama bölgelerine 50 binden fazla sivil göç etti.



İlgili Konular idlib Beşşar Esed Doğu Guta kan bağışı
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