İbadi, DEAŞ konusundaki uyarısını tekrarladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta üyesi olduğu İslami Dava Partisi tarafından düzenlenen seçim programında yaptığı konuşmada, "DEAŞ'la karadaki savaşımız bitti. Tüm ülke topraklarını kurtardık ve Suriye sınırına kadar giderek orada da kontrolü sağladık. Ancak DEAŞ terörünün ideolojisi ve uyuyan hücreler tehlikesi sürüyor. Bu konuda herkesi uyarıyorum." dedi.
Irak'ta DEAŞ'ın tahmin edilen süreden daha az bir zaman diliminde yenildiğini ifade eden İbadi, "Bazı ülkeler, DEAŞ'la mücadelemizin uzun süreceğini düşünüyordu. İranlı yetkililer bana DEAŞ'la savaşın 10 yıla kadar sürebileceğini söylemişti. Ancak biz bunu kısa sürede çözdük." diye konuştu.
İbadi, ülkedeki yolsuzluklara değinerek, eski Başbakan Nuri el-Maliki dönemini isim vermeden sık sık eleştirdi. İbadi, o dönemde yolsuzlukların zirve yaptığını, mezhepçi politikaların ülkeyi terör ve şiddet olaylarına teslim ettiğini vurgulayarak, "Yolsuzluk yapanları hapse atabiliriz ancak bunu yaparsak seçim propagandası olarak algılanabilir. Ama herkesten de bunun hesabını soracağız. Büyük değişimde halkın yanımızda olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Mogadişu Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) alınan bilgiye göre, Somali'deki Bondhere Anaokulu Kız Yetimhanesinde, Türkçe'ye, yabancı dil olarak müfredatta yer verildi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkede terörle mücadelenin askeri olarak bittiğini anımsatırken, uyuyan hücreler ve DEAŞ ideolojisi tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki bazı siviller, Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında yaralananlar için kan bağışı kampanyası başlattı.
İsrail'in, Kudüs'te binlerce gayrimeşru yerleşim birimi inşası planladığı ortaya çıktı. Planlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi kararının ardından dikkate değer bir şekilde artış gösterdi.
Hollanda'da Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu ve Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte, 23 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi.
Milletvekilleri ve AFAD yetkililerinden oluşan heyet, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret etti
Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Suriye'nin Bab ilçe merkezindeki bir cami yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 8 sivil hayatını kaybetti
Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Danışmanı Badak, "Bu ülkenin yetkilileri, Antalya'nın turizm konusunda deneyimli yatırımcılarının tecrübesinden istifade etmek istiyor" açıklamasına bulundu
Sığınmacılar ve İslam'ın kampanya konusu yapıldığı Macaristan'da yarın genel seçimler düzenlenecek
İran Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, "Halk, Hatemi ile Ahmedinejad'a karşı yaklaşımda neden bu kadar fark olduğunu sorguluyor. Bu çifte standart kabul edilemez. Ahmedinejad en başından beri bir tür özel destek görürken Hatemi, ön yargıyla karşılanarak zulme uğratıldı" dedi
İşgal altındaki Keşmir'de Hintli askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden gencin cenaze töreni yapıldı
Gazeteci Murteca'nın şehadetiyle, Gazze'de dün düzenlenen yürüyüş sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olanların sayısı 10'a yükseldi
BMGK'nin İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarıyla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebi yine ABD engeline takıldı
Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerin açtığı ateş sonucu ölenler mezarları başında anıldı.