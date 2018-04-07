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İsrail sitelerinde Filistin bayrakları
İsrail sitelerinde Filistin bayrakları

İsrail'de onlarca internet sitesinin siber saldırıya uğradığı ve söz konusu sayfalarda Filistin bayrağı ile "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün" fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Radyosu'nun haberine göre, kimliği belirlenemeyen hackerler, belediyeler ile devlet ve özel hastanelerin internet sitelerine siber saldırı düzenledi ve bu sitelerde Filistin bayrağı ile Gazze-İsrail sınırındaki gösterilere ait fotoğraflar gösterildi.

İsrail'deki internet siteleri geçen çarşamba günü de benzer bir siber saldırıya maruz kalmıştı.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.



İlgili Konular İsrail filistin internet siber saldırı
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