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Filistin, BMGK'dan ABD engeline çözüm bulmasını istiyor
Filistin, BMGK'dan ABD engeline çözüm bulmasını istiyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin yönetimi, uluslararası toplumu, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) talebini ikinci kez reddetmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yeni bir formül bulunmaması durumunda BMGK'nın, İsrail'in tarafgirliğini yapan ABD karşısında çaresiz kalacağı ve güvenilirliğini kaybedeceği belirtildi.

ABD'nin BMGK'nın talebini ikinci kez veto etmesinin kınandığı aktarılan açıklamada, ABD'nin, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamlarını örtbas ettiği kaydedildi.

BMGK'nin daimi olmayan üyesi Kuveyt dün Gazze'de sivillerin öldürülmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulunmuş ancak bu talep ABD tarafından veto edilmişti.

BMGK'den talep edilen benzer bir ortak açıklama geçen hafta da ABD'nin engeline takılmıştı.



İlgili Konular ABD BMGK filistin Gazze İsrail
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