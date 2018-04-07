Hamas ABD'yi saldırılara ortaklıkla suçladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hamas, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarını soruşturma talebi"ni ikinci kez reddetmesini kınadı.
Kasım ayırca bu tutumun abluka altındaki halka yönelik suçlarda İsrail'i teşvik etmek anlamına geldiğini kaydetti.
ABD, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen BMGK'nin talebini ikinci kez reddetmişti.
BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart Cuma gününden bu yana sürdürdüğü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerinde dün de sivillerin şehit olması üzerine konseyden bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulunmuştu.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BMGK'nin işgalci İsrail'in Gazze'de sivil göstericiler aleyhindeki suçlamalarını kınayan kararını engellemesi, halkımız aleyhindeki saldırılara ortak olmaktır." ifadesini kullandı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.
Konya Tahir Büyükkörükçü İmam Hatim Lisesi öğrencileri tarafından Sudan'da okulun adını taşıyan 4 su kuyusunun açılışı yapıldı.
İsrail'de onlarca internet sitesinin siber saldırıya uğradığı ve söz konusu sayfalarda Filistin bayrağı ile "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün" fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakan Vekili John Sullivan, Ruanda Soykırımı'na ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, katliamın anısında Ruanda halkının yanında durduklarını belirtti.
Mogadişu Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) alınan bilgiye göre, Somali'deki Bondhere Anaokulu Kız Yetimhanesinde, Türkçe'ye, yabancı dil olarak müfredatta yer verildi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkede terörle mücadelenin askeri olarak bittiğini anımsatırken, uyuyan hücreler ve DEAŞ ideolojisi tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki bazı siviller, Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında yaralananlar için kan bağışı kampanyası başlattı.
İsrail'in, Kudüs'te binlerce gayrimeşru yerleşim birimi inşası planladığı ortaya çıktı. Planlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi kararının ardından dikkate değer bir şekilde artış gösterdi.
Hollanda'da Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu ve Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte, 23 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi.
Milletvekilleri ve AFAD yetkililerinden oluşan heyet, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret etti
Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Suriye'nin Bab ilçe merkezindeki bir cami yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 8 sivil hayatını kaybetti
Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Danışmanı Badak, "Bu ülkenin yetkilileri, Antalya'nın turizm konusunda deneyimli yatırımcılarının tecrübesinden istifade etmek istiyor" açıklamasına bulundu
Sığınmacılar ve İslam'ın kampanya konusu yapıldığı Macaristan'da yarın genel seçimler düzenlenecek