23:05, 07 Nisan 2018 Cumartesi

ABD'de askeri helikopter kazası: 2 ölü





ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Fort Campbell askeri havaalanı bölgesinde gerçekleşen helikopter kazasında iki Amerikan askerinin öldüğü açıklandı. Düşen helikopterin AH-64E Apaçi tipi olduğu ve kazada iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çarşamba günü de eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağı Nevada yakınlarıda, salı günü ise CH-53E Super Stallion tipi bir helikopter California bölgesinde eğitim uçuşunda düşmüştü.

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