Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:33, 08 Nisan 2018 Pazar
Ortadoğu
23:37, 07 Nisan 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Esed'den kimyasal silah saldırısı: 40 kişi hayatını kaybetti
Esed'den kimyasal silah saldırısı: 40 kişi hayatını kaybetti

Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma ilçesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısında ilk belirlemelere göre en az 40 sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Esed rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi.

Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam kırsalı bölgesindeki Sivil Savunma ekiplerinin sözcüsü Sirac Mahmut yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı sonucu onlarca sivilin gazdan etkilenerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Mahmut, gazdan etkilenen binden fazla sivilin de Duma ilçe hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, (4 Nisan 2017) Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

TAHLİYELER DURDU, SALDIRILAR YENİDEN YOĞUNLAŞTI

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı.

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler yapılmış, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamamıştı.

Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti.

Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor.

Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.



İlgili Konular Beşşar Esed Doğu Guta zehirli gaz kimyasal silah
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde
Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde

Ürdün İslami Çalışma Partisi tarafından "Geri dönüş hakkı mukaddestir" temasıyla düzenlenen ve parti mensuplarının yanı sıra halkın da katıldığı eylemde göstericiler, Filistin halkının direnişini destekleyen sloganlar attı.
Esed'den kimyasal silah saldırısı 40 kişi hayatını kaybetti
Esed'den kimyasal silah saldırısı: 40 kişi hayatını kaybetti

Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma ilçesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısında ilk belirlemelere göre en az 40 sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.
ABD'de askeri helikopter kazası 2 ölü
ABD'de askeri helikopter kazası: 2 ölü

ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.
Hamas ABD'yi saldırılara ortaklıkla suçladı
Hamas ABD'yi saldırılara ortaklıkla suçladı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BMGK'nin işgalci İsrail'in Gazze'de sivil göstericiler aleyhindeki suçlamalarını kınayan kararını engellemesi, halkımız aleyhindeki saldırılara ortak olmaktır." ifadesini kullandı.
Filistin BMGK'dan ABD engeline çözüm bulmasını istiyor
Filistin, BMGK'dan ABD engeline çözüm bulmasını istiyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.
Konyalı öğrenciler Sudan'da 4 su kuyusu açtı
Konyalı öğrenciler Sudan'da 4 su kuyusu açtı

Konya Tahir Büyükkörükçü İmam Hatim Lisesi öğrencileri tarafından Sudan'da okulun adını taşıyan 4 su kuyusunun açılışı yapıldı.
İsrail sitelerinde Filistin bayrakları
İsrail sitelerinde Filistin bayrakları

İsrail'de onlarca internet sitesinin siber saldırıya uğradığı ve söz konusu sayfalarda Filistin bayrağı ile "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün" fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.
ABD'den Ruanda Soykırımı açıklaması
ABD'den Ruanda Soykırımı açıklaması

ABD Dışişleri Bakan Vekili John Sullivan, Ruanda Soykırımı'na ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, katliamın anısında Ruanda halkının yanında durduklarını belirtti.
Türkçe Somali'de bir anaokulunda müfredata girdi
Türkçe, Somali'de bir anaokulunda müfredata girdi

Mogadişu Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) alınan bilgiye göre, Somali'deki Bondhere Anaokulu Kız Yetimhanesinde, Türkçe'ye, yabancı dil olarak müfredatta yer verildi.
İbadi DEAŞ konusundaki uyarısını tekrarladı
İbadi, DEAŞ konusundaki uyarısını tekrarladı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkede terörle mücadelenin askeri olarak bittiğini anımsatırken, uyuyan hücreler ve DEAŞ ideolojisi tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
İdlibliler Doğu Guta için kan bağışında bulundu
İdlibliler Doğu Guta için kan bağışında bulundu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki bazı siviller, Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında yaralananlar için kan bağışı kampanyası başlattı.
ABD'nin Kudüs kararı İsrail'i cesaretlendirdi
ABD'nin Kudüs kararı İsrail'i cesaretlendirdi

İsrail'in, Kudüs'te binlerce gayrimeşru yerleşim birimi inşası planladığı ortaya çıktı. Planlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi kararının ardından dikkate değer bir şekilde artış gösterdi.
İslamofobiye karşı 'Buyurun ben Müslümanım' etkinliği
İslamofobiye karşı 'Buyurun ben Müslümanım' etkinliği

Hollanda'da Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu ve Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte, 23 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi.
Türk heyeti Arakanlı Müslümanları kamplarında ziyaret etti
Türk heyeti Arakanlı Müslümanları kamplarında ziyaret etti

Milletvekilleri ve AFAD yetkililerinden oluşan heyet, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret etti
Almanya'da kamyonet kalabalığa daldı 3 ölü 20 yaralı
Almanya'da kamyonet kalabalığa daldı: 3 ölü, 20 yaralı

Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 yaralının olduğu bildirildi.
El Bab'da bombalı saldırıda 8 ölü
El Bab'da bombalı saldırıda 8 ölü

Suriye'nin Bab ilçe merkezindeki bir cami yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 8 sivil hayatını kaybetti

Haberler

İdlibliler Doğu Guta için kan bağışında bulundu
İdlibliler Doğu Guta için kan bağışında bulundu

Doğu Gutalı çocuklar meyveleri bile tanıyamıyor
Doğu Gutalı çocuklar meyveleri bile tanıyamıyor

Doğu Gutalı STK'lar ateşkes bekliyor
Doğu Gutalı STK'lar ateşkes bekliyor

İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı
İdlib'e hava saldırısı 5 ölü 15 yaralı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Doğu Guta çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Doğu Guta çağrısı

Viyana'da 'Doğu Guta'da katliamlar durdurulsun' gösterisi
Viyana'da 'Doğu Guta'da katliamlar durdurulsun' gösterisi

Rejim güçleri Doğu Guta'da yetimhaneye saldırdı
Rejim güçleri Doğu Guta'da yetimhaneye saldırdı

Humus'ta bombardıman durduysa da açlıkla mücadele sürüyor
Humus'ta bombardıman durduysa da açlıkla mücadele sürüyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 