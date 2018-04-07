Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:07, 08 Nisan 2018 Pazar
Ortadoğu
23:37, 07 Nisan 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Esed'den kimyasal silah saldırısı: 40 sivil hayatını kaybetti
Esed'den kimyasal silah saldırısı: 40 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma ilçesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısında ilk belirlemelere göre en az 40 sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Esed rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi.

Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam kırsalı bölgesindeki Sivil Savunma ekiplerinin sözcüsü Sirac Mahmut yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı sonucu onlarca sivilin gazdan etkilenerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Mahmut, gazdan etkilenen binden fazla sivilin de Duma ilçe hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, (4 Nisan 2017) Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

TAHLİYELER DURDU, SALDIRILAR YENİDEN YOĞUNLAŞTI

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı.

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler yapılmış, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamamıştı.

Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti.

Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor.

Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.



İlgili Konular kimyasal silah zehirli gaz Doğu Guta Beşşar Esed
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Gazze'de şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için cenaze töreni
Gazze'de şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için cenaze töreni

İsrail askerleri tarafından dün şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca son yolculuğuna uğurlandı
ABD'den Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ile ilgili açıklama
ABD'den Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ile ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah saldırısı düzenlemesine ilişkin, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." dedi.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva teslim oldu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva teslim oldu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Federal Yüksek Mahkeme'nin 12 yıl 1 aylık hapis cezasını onaması ve federal yargıcın teslim olması için verdiği sürenin dolmasının bir gün sonrasında polise teslim olduğu bildirildi
Macaristan genel seçimler için sandık başında
Macaristan genel seçimler için sandık başında

Macaristan'da 8 milyon seçmen, 199 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.
Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde
Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde

Ürdün İslami Çalışma Partisi tarafından "Geri dönüş hakkı mukaddestir" temasıyla düzenlenen ve parti mensuplarının yanı sıra halkın da katıldığı eylemde göstericiler, Filistin halkının direnişini destekleyen sloganlar attı.
Esed'den kimyasal silah saldırısı 40 sivil hayatını kaybetti
Esed'den kimyasal silah saldırısı: 40 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma ilçesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısında ilk belirlemelere göre en az 40 sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.
ABD'de askeri helikopter kazası 2 ölü
ABD'de askeri helikopter kazası: 2 ölü

ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.
Hamas ABD'yi saldırılara ortaklıkla suçladı
Hamas ABD'yi saldırılara ortaklıkla suçladı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BMGK'nin işgalci İsrail'in Gazze'de sivil göstericiler aleyhindeki suçlamalarını kınayan kararını engellemesi, halkımız aleyhindeki saldırılara ortak olmaktır." ifadesini kullandı.
Filistin BMGK'dan ABD engeline çözüm bulmasını istiyor
Filistin, BMGK'dan ABD engeline çözüm bulmasını istiyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.
Konyalı öğrenciler Sudan'da 4 su kuyusu açtı
Konyalı öğrenciler Sudan'da 4 su kuyusu açtı

Konya Tahir Büyükkörükçü İmam Hatim Lisesi öğrencileri tarafından Sudan'da okulun adını taşıyan 4 su kuyusunun açılışı yapıldı.
İsrail sitelerinde Filistin bayrakları
İsrail sitelerinde Filistin bayrakları

İsrail'de onlarca internet sitesinin siber saldırıya uğradığı ve söz konusu sayfalarda Filistin bayrağı ile "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün" fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.
ABD'den Ruanda Soykırımı açıklaması
ABD'den Ruanda Soykırımı açıklaması

ABD Dışişleri Bakan Vekili John Sullivan, Ruanda Soykırımı'na ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, katliamın anısında Ruanda halkının yanında durduklarını belirtti.
Türkçe Somali'de bir anaokulunda müfredata girdi
Türkçe, Somali'de bir anaokulunda müfredata girdi

Mogadişu Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) alınan bilgiye göre, Somali'deki Bondhere Anaokulu Kız Yetimhanesinde, Türkçe'ye, yabancı dil olarak müfredatta yer verildi.
İbadi DEAŞ konusundaki uyarısını tekrarladı
İbadi, DEAŞ konusundaki uyarısını tekrarladı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkede terörle mücadelenin askeri olarak bittiğini anımsatırken, uyuyan hücreler ve DEAŞ ideolojisi tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
İdlibliler Doğu Guta için kan bağışında bulundu
İdlibliler Doğu Guta için kan bağışında bulundu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki bazı siviller, Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında yaralananlar için kan bağışı kampanyası başlattı.
ABD'nin Kudüs kararı İsrail'i cesaretlendirdi
ABD'nin Kudüs kararı İsrail'i cesaretlendirdi

İsrail'in, Kudüs'te binlerce gayrimeşru yerleşim birimi inşası planladığı ortaya çıktı. Planlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi kararının ardından dikkate değer bir şekilde artış gösterdi.

Haberler

'Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımı için materyal gönderdi'
Kuzey Kore Suriye'ye kimyasal silah yapımı için materyal gönderdi'

ABD: Rusya dünyaya tehlikeli bir mesaj gönderdi
ABD Rusya dünyaya tehlikeli bir mesaj gönderdi

Kimyasal silahlar ve uluslararası toplumun sefaleti
Kimyasal silahlar ve uluslararası toplumun sefaleti

'IŞİD, Irak'ta kimyasal silah kullandı' iddiası
IŞİD Irak'ta kimyasal silah kullandı' iddiası

Kuzey Kore uydu fırlatma takvimini öne çekti
Kuzey Kore uydu fırlatma takvimini öne çekti

Suriye'deki ihlaller UCM'ye taşınabilir
Suriye'deki ihlaller UCM'ye taşınabilir

Dünyayı kana bulayan silahlar / Dosya
Dünyayı kana bulayan silahlar Dosya

Libya'nın kimyasal silah bilmecesi
Libya'nın kimyasal silah bilmecesi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 