Esed'den kimyasal silah saldırısı: 40 sivil hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Esed rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi.
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi.
Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam kırsalı bölgesindeki Sivil Savunma ekiplerinin sözcüsü Sirac Mahmut yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı sonucu onlarca sivilin gazdan etkilenerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Mahmut, gazdan etkilenen binden fazla sivilin de Duma ilçe hastanesine kaldırıldığını söyledi.
Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.
Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, (4 Nisan 2017) Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
TAHLİYELER DURDU, SALDIRILAR YENİDEN YOĞUNLAŞTI
Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı.
Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler yapılmış, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamamıştı.
Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti.
Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor.
Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah saldırısı düzenlemesine ilişkin, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." dedi.
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Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma ilçesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısında ilk belirlemelere göre en az 40 sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.
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