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Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde
Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde

Ürdün İslami Çalışma Partisi tarafından "Geri dönüş hakkı mukaddestir" temasıyla düzenlenen ve parti mensuplarının yanı sıra halkın da katıldığı eylemde göstericiler, Filistin halkının direnişini destekleyen sloganlar attı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkına destek için gösteri düzenlendi.

Partinin basın sözcüsü Murad el-Adayele, Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkını desteklemek için önümüzdeki cuma günü de başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde başlayacak bir gösteri düzenleneceğini söyledi.

Partinin Şura Meclis Başkanı Abdulmuhsin el-Azam ise Filistin halkının hareketlenmesinin, Filistin meselesine yönelik tüm komploları etkisiz hale getirdiğini söyleyerek, bu komploların bazı Arap rejimlerinin suç ortaklığıyla hazırlandığına ilişkin düşüncesini aktardı.

"Kudüs ve tüm Filistin, Arap ve İslam toprağı olarak kalacak." diyen Azam, direnişin Kudüs ve oradaki kutsal değerler kurtuluncaya kadar tüm yollarıyla devam edeceğini belirtti, Ürdünlülerin de bunun gerçekleşmesinde kendilerine destek olduğunun altını çizdi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana sivil gösterilere müdahelesinde şehit ettiği Filistinli sayısı 31'e yükseldi.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.



İlgili Konular ÜRDÜN amman filistin İsrail Toprak Günü
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Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde

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