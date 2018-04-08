Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkına destek için gösteri düzenlendi.
Partinin basın sözcüsü Murad el-Adayele, Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkını desteklemek için önümüzdeki cuma günü de başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde başlayacak bir gösteri düzenleneceğini söyledi.
Partinin Şura Meclis Başkanı Abdulmuhsin el-Azam ise Filistin halkının hareketlenmesinin, Filistin meselesine yönelik tüm komploları etkisiz hale getirdiğini söyleyerek, bu komploların bazı Arap rejimlerinin suç ortaklığıyla hazırlandığına ilişkin düşüncesini aktardı.
"Kudüs ve tüm Filistin, Arap ve İslam toprağı olarak kalacak." diyen Azam, direnişin Kudüs ve oradaki kutsal değerler kurtuluncaya kadar tüm yollarıyla devam edeceğini belirtti, Ürdünlülerin de bunun gerçekleşmesinde kendilerine destek olduğunun altını çizdi.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana sivil gösterilere müdahelesinde şehit ettiği Filistinli sayısı 31'e yükseldi.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.
Ürdün İslami Çalışma Partisi tarafından "Geri dönüş hakkı mukaddestir" temasıyla düzenlenen ve parti mensuplarının yanı sıra halkın da katıldığı eylemde göstericiler, Filistin halkının direnişini destekleyen sloganlar attı.
Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma ilçesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısında ilk belirlemelere göre en az 40 sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BMGK'nin işgalci İsrail'in Gazze'de sivil göstericiler aleyhindeki suçlamalarını kınayan kararını engellemesi, halkımız aleyhindeki saldırılara ortak olmaktır." ifadesini kullandı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.
Konya Tahir Büyükkörükçü İmam Hatim Lisesi öğrencileri tarafından Sudan'da okulun adını taşıyan 4 su kuyusunun açılışı yapıldı.
İsrail'de onlarca internet sitesinin siber saldırıya uğradığı ve söz konusu sayfalarda Filistin bayrağı ile "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün" fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakan Vekili John Sullivan, Ruanda Soykırımı'na ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, katliamın anısında Ruanda halkının yanında durduklarını belirtti.
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkede terörle mücadelenin askeri olarak bittiğini anımsatırken, uyuyan hücreler ve DEAŞ ideolojisi tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
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