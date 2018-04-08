Bolu orta şiddette depremle sarsıldı

Çavuşoğlu'ndan Foreign Policy'de ABD eleştirisi

Foreign Policy için makale kaleme alan Çavuşoğlu, ABD, kendi değerleri ve teröristlerin ana hedeflerinden olan Türkiye ile 66 yıllık müttefikliğine rağmen teröristlerle bir ittifak oluşturmaya karar vererek tüm eleştirmen ve muhaliflerinin ekmeğine yağ sürmüştür dedi