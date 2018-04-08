Bolu orta şiddette depremle sarsıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.16'da merkez üssü Bolu olan 4,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 7,2 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresine eklenen 'Dini Soru Sor' bölümünden, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına ulaşabilecek
İstanbul Boğazı'nda Malta mandıralı Vitaspirit adlı dümeni kilitlenen gemi Hekimbaşı Yalısı'na çarptı.
Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 591 göçmen, Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek "charter" seferleriyle sınır dışı edilecek
Başbakan Yıldırım, tarihte Türk kelimesinin ilk kez yer aldığı yazıtlardan Bilge Tonyukuk Anıtı'nı ziyaret etti
Foreign Policy için makale kaleme alan Çavuşoğlu, ABD, kendi değerleri ve teröristlerin ana hedeflerinden olan Türkiye ile 66 yıllık müttefikliğine rağmen teröristlerle bir ittifak oluşturmaya karar vererek tüm eleştirmen ve muhaliflerinin ekmeğine yağ sürmüştür dedi
TSK konvoyu, İdlib'de 9'ncu gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.
Doğuş Holding’in bankalardan borç yapılandırması talebinde bulunduğu iddia edildi.
YÖK Genel Kurulu, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe toplanacak
Doğan Holding Yönetim Kurulu, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye 916 milyon dolar bedelle satışını onayladı
Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline karşı gösteri düzenledi.
Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın 2016'da ihraç edildiği CHP'ye dönmesi için "bağışlama" talebinin Parti Meclisi'nde (PM) yapılan oylamasından ret kararı çıktı.
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı bildirildi.
Karlov suikastı saldırganı Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilerek yakalanan eski BTK çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ülkenin bir çok yerinde Çiftlik Bank benzeri oluşumların olduğu konusunda uyarıda bulundu
Diplomatik kaynaklar tarafından, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğu açıklandı