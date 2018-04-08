09:30, 08 Nisan 2018 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Nisan 2018





Lider programları, etkinlikler, Türkiye ve dünyada bugünün gündemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt ve Van 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak. (Siirt/13.00/Van/16.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünya Romanlar Günü" programına katılacak. (İstanbul/12.00) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) EKONOMİ 1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta yeni hastane alanında incelemelerde bulunacak ve esnaf ziyaretinde bulunacak. (Bayburt/12.00-13.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Macaristan'da halk, genel seçim için sandık başına gidecek. SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek. (Konya/13.30/Antalya/Bursa/16.00/İstanbul/19.00) 2- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası yarı final ilk maçında Ardeşen Gençlik, Polonya'nın MKS Perla takımını konuk edecek. (Rize/18.00) 3- Spor Toto 1. Lig'de 30. haftaya, Çaykur Rizespor-Eskişehirspor, Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Samsunspor-İstanbulspor, Altınordu-Ümraniyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek. (Rize/Bolu/13.00/Samsun/15.30/İzmir/18.00) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak. (Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/İzmir/17.00) 5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarıyla sona erecek. (Mersin/İstanbul/14.00) 6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı beşincilik ilk maçında Beşiktaş ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, BJK Akatlar Spor Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/14.00) 7- Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu sona erecek. - Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci gününde Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, bordo-mavili kulübün 17. başkanı olabilmek için yarışacak. (Trabzon/10.00) 8- Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı önünden verilecek startla Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek. (İstanbul/08.45) 9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. haftasında Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor maçı yapılacak. (İstanbul/17.00) 10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta maçları tamamlanacak. 11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak. (Sakhir/18.10) 12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin'de yapılacak. (Termas de Rio Hondo/21.00)

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