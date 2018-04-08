Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Nisan 2018

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt ve Van 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.
(Siirt/13.00/Van/16.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünya Romanlar Günü" programına katılacak.
(İstanbul/12.00)
3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
EKONOMİ
1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta yeni hastane alanında incelemelerde bulunacak ve esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Bayburt/12.00-13.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Macaristan'da halk, genel seçim için sandık başına gidecek.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/13.30/Antalya/Bursa/16.00/İstanbul/19.00)
2- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası yarı final ilk maçında Ardeşen Gençlik, Polonya'nın MKS Perla takımını konuk edecek.
(Rize/18.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 30. haftaya, Çaykur Rizespor-Eskişehirspor, Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Samsunspor-İstanbulspor, Altınordu-Ümraniyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Rize/Bolu/13.00/Samsun/15.30/İzmir/18.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/İzmir/17.00)
5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarıyla sona erecek.
(Mersin/İstanbul/14.00)
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı beşincilik ilk maçında Beşiktaş ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, BJK Akatlar Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/14.00)
7- Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu sona erecek.
- Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci gününde Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, bordo-mavili kulübün 17. başkanı olabilmek için yarışacak.
(Trabzon/10.00)
8- Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı önünden verilecek startla Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek.
(İstanbul/08.45)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. haftasında Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor maçı yapılacak.
(İstanbul/17.00)
10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta maçları tamamlanacak.
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.
(Sakhir/18.10)
12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin'de yapılacak.
(Termas de Rio Hondo/21.00)
Lider programları, etkinlikler, Türkiye ve dünyada bugünün gündemi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katılacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa görüşecek. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Yürüyüşü'ne iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜGVA Gaziantep Genç Yöneticiler Okulu'nun açılışına katılacak
İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziyi işgalinin yıl dönümü dolayısıyla "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek, Gazze sınırında "Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkı" için yürüyüş yapılacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket ediyor. Saraybosna'da Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic tarafından resmi törenle karşılanacak Yıldırım, Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosunda yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine hareket edecek
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Parlamentolar Arası Birlik 138. Genel Kuruluna katılacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'nda konuşma yapacak