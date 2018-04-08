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Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva teslim oldu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva teslim oldu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Federal Yüksek Mahkeme'nin 12 yıl 1 aylık hapis cezasını onaması ve federal yargıcın teslim olması için verdiği sürenin dolmasının bir gün sonrasında polise teslim olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesince pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva federal polise teslim oldu.

Federal Yüksek Mahkemede çarşamba günü Lula'nın cezasının onanmasının ardından Federal Mahkeme Yagıcı Sergio Moro, Lula’nın cuma günü yerel saatle 17.00'ye kadar polise gönüllü teslim olmasına karar vermişti.

Cuma günü kararı yerine getirmeyen Lula, geceyi Sao Paulo’daki Metal İşçileri Sendikası binasında geçirmişti.

Lula, cumartesi sabahı geçen yıl ölen eşi Marisa Leticia için Sendika Binasının önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

Lula'ya destek vermek için törene, devlet başkanlığı koltuğunu ondan devralan ve 2016 yılında meclis kararıyla görevinden alınan Dilma Rousseff ile bazı milletvekilleri, senatörler, belediye başkanları, şarkıcılar, sinema yıldızları ve birçok Brezilyalı ünlü katıldı.

Tören sırasında Federal Yüksek Mahkeme yargıcı Edson Fachin, Lula'nın hapse girmemesi için avukatlarının yaptıkları itirazı reddetti.

“CÜPPELERİNİ ÇIKARTIP MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN ADAY OLACAKLAR”

Sendika binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Lula, hakkındaki suçlamaları reddederek yargıç Moro’nun kendisine karşı kanıt göstermesini istedi.

Federal Yüksek Mahkemeyi eleştiren Lula, şunları kaydetti:

“Her kim kamuoyuna dayanarak oy kullanmak istiyorsa cübbesini çıkartıp milletvekilliği için aday olacak. Saklanmıyorum. Korkmadığımı, kaçmadığımı ve masumiyetimi kanıtlayacağımı bilmeleri için gidiyorum. Fikirlerimi tutuklamanın bir yolu yok. Rüya görmeyi bıraktığımda, sizlerin kafasında rüya göreceğim. Lula üzgün olduğunda her şeyin duracağı düşüncesi diye bir şey yok, kalbim sizin kalpleriniz, milyonlarca kalp için atacak. Beni durduracaklarını düşünmek bir işe yaramaz. Durmayacağım çünkü ben bir insanoğlu değilim. Ben bir fikirim.”

TARAFTARLAR LULA’NIN SENDİKADAN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ

Bina önündeki işçi partililer, federal polise teslim olmak için sendika binasından araçla çıkmaya çalışan Lula’ya izin vermezken, polis yetkilileri ise Lula'nın bina içine girilerek kesinlikle alınmayacağını bildirdi.

Yerel saatle 18.45’te yaya olarak sendika binasından çıkan Lula, kendisini bekleyen federal polis yetkililerine teslim oldu.

Lula, sağlık kontrollerinin ardından Sao Paulo’daki Congonhas Havaalanı'nda hazır bekleyen federal polis uçağıyla Curitiba’deki cezaevine götürüldü.

Bu arada Brezilya milletvekili Paulo Teixeira hiç kimsenin hiçbir şeyden korkmadığını ve kendilerinin zorluklardan kaçmayan insanlar olduklarını söyleyerek, “Brezilya bugünden itibaren değişti. Başkan Lula bize ait ve bu Brezilya'yı Lula'nın özgürlüğü için durduracağız. Tüm siyasi haklarına sahip olacak, cumhuriyetin başkanı olacak." dedi. 



İlgili Konular Lula da Silva Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Brezilya
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