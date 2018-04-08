10:53, 08 Nisan 2018 Pazar

Gazze'de şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için cenaze töreni

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen eylemlerde İsrail askerleri tarafından dün şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca (30) için düzenlenen cenaze merasimine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki parlamento Başkanı Ahmed Bahr, çok sayıda vatandaş ve gazeteci hazır bulundu.

El-Ömeri Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesinde konuşan Heniyye, Murteca'nın, gerçek bir kahraman olduğunu ve Filistin halkının bu kutsal topraklara bağlılığını gösterebilmenin bedelini hayatıyla ödediğini kaydetti.

Heniyye, Murteca'nın hakikat oklarıyla işgalci İsrail'in yalanlarını vurmak ve ortaya çıkarmak için fotoğraf makinesini alarak görevinin başına geçtiğini ifade etti.

İsrail, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen eylemlerde dün 10 kişiyi öldürmüş ve 30 Mart'tan bu yana İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli sayısı 31'e yükselmişti.

Gösterilerde bin 354 Filistinli yaralanmış bunların 33'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi verilmişti.