11:14, 08 Nisan 2018 Pazar

Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower'da yangın



Foto: Trump Tower'da yangın

ABD'nin New York kentinde, Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower'ın 50'inci katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin New York kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower binasında yangın çıktı. Yangının, binanın 50'inci katındaki bir dairede başladığı belirtildi. New York polisi, yangından çıkarılan 67 yaşında bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi. YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI Yangın dolayısıyla Trump Tower'ın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen yaklaşık 200 kişiden oluşan itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 4 İTFAİYECİ HAFİF YARALANDI New York İtfaiye Departmanı, yangında 4 itfaiyecinin de hafif yaralandığını bildirdi. Trump ise olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ifade etti ve itfaiyecilere teşekkür etti. Trump ayrıca binanın iyi inşa edildiğini kaydetti.

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