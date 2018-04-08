11:22, 08 Nisan 2018 Pazar

İTO'nun organ seçimleri yarın yapılacak





İTO'nun 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri, yarın Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri yarın gerçekleştirilecek. İTO'nun organ seçimleri yarın Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) saat 09.00’da başlayacak. Seçimlerde İTO’nun 81 meslek komitesinin 603 üyesi seçilecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek. Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından 400 bine yakın üyeye sahip İTO’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak ikinci seçimle belli olacak. RİNG SEFERLERİ YAPILACAK İstanbul Ticaret Odası, üyelerinin seçim alanına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımı için bir dizi önlem aldı. Üyelerin seçimin yapılacağı Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’ne kolay ulaşımı için Kazlıçeşme ve Bakırköy’den ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek. Ring noktalarından ilk araçlar saat 08.30’da kalkacak.

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