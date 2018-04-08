Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:55, 08 Nisan 2018 Pazar
Latin Amerika
11:36, 08 Nisan 2018 Pazar

  • Paylaş
FARC'ın hükümete teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı
FARC'ın hükümete teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı
Foto: Arşiv

FARC'ın elindeki altınlardan 100 kilogramlık kısmını daha çatışmanın kurbanlarına harcanmak üzere resmi makamlara teslim etmesiyle, bugüne kadar Kolombiya hükümetine teslim ettiği altınların miktarı 256 kilograma ulaşmış oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hükümetle barış yaparak silah bırakan ve siyasete giren FARC, barış anlaşması uyarınca elindeki mal varlığını teslim etmeyi sürdürüyor.

Örgütün eski yöneticilerinden Pastor Alape, yaptığı açıklamada, 100 bin 166 gram daha altının çatışmanın kurbanları yararına kullanılmak üzere Özel Varlık Topluluğunun Cauca yönetim bölgesindeki merkezine teslim edildiğini duyurdu. 20 Mart’ta yapılan 19 kiloluk bir önceki teslimat ile 156 kiloyu bulan altın miktarı, son teslimatla birlikte 256 kiloya ulaşmış oldu.

FARC, 320 milyon doları aşan mal varlığı listesini geçen yıl ağustos ayında kamuoyuna açıklamıştı.

Tutarı 150 milyon doları bulan taşınmazların yanı sıra 330 kilogram altının yer aldığı listede "meyve sıkacakları", "kahve fincanları", "tuzluk", "pas pas" ve mutfak eşyalarının da bulunması ülkede tartışma konusu olmuştu.

FARC'a, bu listeyle "çatışmanın kurbanlarıyla dalga geçtiği" eleştirileri yöneltilmişti.



İlgili Konular farc Pastor Alape Kolombiya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
Tunus sokaklarının 8 asırlık tanıkları Sabbatlar FOTO
Tunus sokaklarının 8 asırlık tanıkları Sabbatlar | FOTO

Tunus'ta efsanelere konu olan, beylerin ikamet ettiği, edebiyat ve kültür meclislerinin kurulduğu tarihi konaklar Sabbatların altlarından geçenler, kendilerini bir anda hayalle gerçek arasında türlü hikayelerin içinde buluveriyor
Suriye Türkmenlerinden Esed'in Doğu Guta'daki kimyasal saldırısına tepki
Suriye Türkmenlerinden Esed'in Doğu Guta'daki kimyasal saldırısına tepki

Suriye Türkmen Meclisi, Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısını "soykırım" olarak nitelendirerek tepki gösterdi
Etiyopya'nın yeni Başbakanı Ahmed etnik çatışmalara çözüm arıyor
Etiyopya'nın yeni Başbakanı Ahmed, etnik çatışmalara çözüm arıyor

Hafta başında yemin ederek görevine başlayan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Oromiya-Somali eyaleti sınırında yaşanan çatışmalara çözüm yolu aramak için, Somali eyaletinin başkenti Jigjiga'da yerel halk ve önderlerle bir araya geldi.
Mihail Saakaşvili Hollanda'da ders verecek
Mihail Saakaşvili Hollanda'da ders verecek

Ukrayna’dan sınır dışı edilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, yerleştiği Hollanda'daki Speakers Academy"nin yönetimiyle ders vermek için anlaşmaya vardığını duyurdu
FARC'ın hükümete teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı
FARC'ın hükümete teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı

FARC'ın elindeki altınlardan 100 kilogramlık kısmını daha çatışmanın kurbanlarına harcanmak üzere resmi makamlara teslim etmesiyle, bugüne kadar Kolombiya hükümetine teslim ettiği altınların miktarı 256 kilograma ulaşmış oldu
Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower'da yangın
Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower'da yangın

ABD'nin New York kentinde, Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower'ın 50'inci katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Gazze'de şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için cenaze töreni
Gazze'de şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için cenaze töreni

İsrail askerleri tarafından dün şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca son yolculuğuna uğurlandı
ABD'den Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ile ilgili açıklama
ABD'den Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ile ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah saldırısı düzenlemesine ilişkin, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." dedi.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva teslim oldu
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva teslim oldu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Federal Yüksek Mahkeme'nin 12 yıl 1 aylık hapis cezasını onaması ve federal yargıcın teslim olması için verdiği sürenin dolmasının bir gün sonrasında polise teslim olduğu bildirildi
Macaristan genel seçimler için sandık başında
Macaristan genel seçimler için sandık başında

Macaristan'da 8 milyon seçmen, 199 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.
Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde
Ürdün halkı Filistinlilere destek eyleminde

Ürdün İslami Çalışma Partisi tarafından "Geri dönüş hakkı mukaddestir" temasıyla düzenlenen ve parti mensuplarının yanı sıra halkın da katıldığı eylemde göstericiler, Filistin halkının direnişini destekleyen sloganlar attı.
Esed'den kimyasal silah saldırısı 40 sivil hayatını kaybetti
Esed'den kimyasal silah saldırısı: 40 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma ilçesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısında ilk belirlemelere göre en az 40 sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.
ABD'de askeri helikopter kazası 2 ölü
ABD'de askeri helikopter kazası: 2 ölü

ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.
Hamas ABD'yi saldırılara ortaklıkla suçladı
Hamas ABD'yi saldırılara ortaklıkla suçladı

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BMGK'nin işgalci İsrail'in Gazze'de sivil göstericiler aleyhindeki suçlamalarını kınayan kararını engellemesi, halkımız aleyhindeki saldırılara ortak olmaktır." ifadesini kullandı.
Filistin BMGK'dan ABD engeline çözüm bulmasını istiyor
Filistin, BMGK'dan ABD engeline çözüm bulmasını istiyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.
Konyalı öğrenciler Sudan'da 4 su kuyusu açtı
Konyalı öğrenciler Sudan'da 4 su kuyusu açtı

Konya Tahir Büyükkörükçü İmam Hatim Lisesi öğrencileri tarafından Sudan'da okulun adını taşıyan 4 su kuyusunun açılışı yapıldı.

Haberler

Kolombiya’da askeri havalimanına gitmek için havalanan uçak otobana indi
Kolombiya da askeri havalimanına gitmek için havalanan uçak otobana indi

11 bin aile koka bitkisi ekmekten vazgeçti
11 bin aile koka bitkisi ekmekten vazgeçti

'FARC'ın seçim mağlubiyeti şaşırtıcı değil'
FARC'ın seçim mağlubiyeti şaşırtıcı değil'

Kolombiya hükümeti ve ELN yeniden barış masasında
Kolombiya hükümeti ve ELN yeniden barış masasında

Kolombiya'da devlet başkanlığı için adaylar belli oldu
Kolombiya'da devlet başkanlığı için adaylar belli oldu

FARC ilk kez genel seçimlere katılacak
FARC ilk kez genel seçimlere katılacak

Kolombiya'da FARC lideri devlet başkanı adaylığından çekildi
Kolombiya'da FARC lideri devlet başkanı adaylığından çekildi

Kolombiya ordusu ELN hedeflerini vurdu: 10 ölü
Kolombiya ordusu ELN hedeflerini vurdu 10 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 