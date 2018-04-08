FARC'ın hükümete teslim ettiği altınlar 256 kilograma ulaştı

Hükümetle barış yaparak silah bırakan ve siyasete giren FARC, barış anlaşması uyarınca elindeki mal varlığını teslim etmeyi sürdürüyor.
Örgütün eski yöneticilerinden Pastor Alape, yaptığı açıklamada, 100 bin 166 gram daha altının çatışmanın kurbanları yararına kullanılmak üzere Özel Varlık Topluluğunun Cauca yönetim bölgesindeki merkezine teslim edildiğini duyurdu. 20 Mart’ta yapılan 19 kiloluk bir önceki teslimat ile 156 kiloyu bulan altın miktarı, son teslimatla birlikte 256 kiloya ulaşmış oldu.
FARC, 320 milyon doları aşan mal varlığı listesini geçen yıl ağustos ayında kamuoyuna açıklamıştı.
Tutarı 150 milyon doları bulan taşınmazların yanı sıra 330 kilogram altının yer aldığı listede "meyve sıkacakları", "kahve fincanları", "tuzluk", "pas pas" ve mutfak eşyalarının da bulunması ülkede tartışma konusu olmuştu.
FARC'a, bu listeyle "çatışmanın kurbanlarıyla dalga geçtiği" eleştirileri yöneltilmişti.
Tunus'ta efsanelere konu olan, beylerin ikamet ettiği, edebiyat ve kültür meclislerinin kurulduğu tarihi konaklar Sabbatların altlarından geçenler, kendilerini bir anda hayalle gerçek arasında türlü hikayelerin içinde buluveriyor
Suriye Türkmen Meclisi, Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısını "soykırım" olarak nitelendirerek tepki gösterdi
Hafta başında yemin ederek görevine başlayan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Oromiya-Somali eyaleti sınırında yaşanan çatışmalara çözüm yolu aramak için, Somali eyaletinin başkenti Jigjiga'da yerel halk ve önderlerle bir araya geldi.
Ukrayna’dan sınır dışı edilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, yerleştiği Hollanda'daki Speakers Academy"nin yönetimiyle ders vermek için anlaşmaya vardığını duyurdu
FARC'ın elindeki altınlardan 100 kilogramlık kısmını daha çatışmanın kurbanlarına harcanmak üzere resmi makamlara teslim etmesiyle, bugüne kadar Kolombiya hükümetine teslim ettiği altınların miktarı 256 kilograma ulaşmış oldu
ABD'nin New York kentinde, Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower'ın 50'inci katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İsrail askerleri tarafından dün şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca son yolculuğuna uğurlandı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah saldırısı düzenlemesine ilişkin, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." dedi.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Federal Yüksek Mahkeme'nin 12 yıl 1 aylık hapis cezasını onaması ve federal yargıcın teslim olması için verdiği sürenin dolmasının bir gün sonrasında polise teslim olduğu bildirildi
Macaristan'da 8 milyon seçmen, 199 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.
Ürdün İslami Çalışma Partisi tarafından "Geri dönüş hakkı mukaddestir" temasıyla düzenlenen ve parti mensuplarının yanı sıra halkın da katıldığı eylemde göstericiler, Filistin halkının direnişini destekleyen sloganlar attı.
Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma ilçesine düzenlediği klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısında ilk belirlemelere göre en az 40 sivil hayatını kaybetti, binden fazla kişi gazdan etkilendi.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BMGK'nin işgalci İsrail'in Gazze'de sivil göstericiler aleyhindeki suçlamalarını kınayan kararını engellemesi, halkımız aleyhindeki saldırılara ortak olmaktır." ifadesini kullandı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, "Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması talebini" veto edemeyeceği yeni bir formül bulmaya çağırdı.
Konya Tahir Büyükkörükçü İmam Hatim Lisesi öğrencileri tarafından Sudan'da okulun adını taşıyan 4 su kuyusunun açılışı yapıldı.