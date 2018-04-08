Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Yunan askerler takas konusu değildir

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen Bakanlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı öncesi bir gazetecinin, "Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'ye tutuklu iki Yunan askerini serbest bırakması çağrısını yineledi. Çipras, 'İnsan hayatı ve insan özgürlüğü, güç mücadelesinin piyonu ve şantaj aracı değildir ve olmamalıdır' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olduğunu, AK Parti hükümetlerinin de Yunanistan ile olan ilişkilerinin her geçen gün daha iyi olması için çok ciddi adımlar attığını, ciddi mesafeler katedildiğini belirtti.
Yunanistan'ın iç siyasetinde kendi halklarından güç devşirmek için Türkiye'ye karış laf söylemenin pirim yapmasını kullanmaya çalıştığını anlatan Bozdağ, "Kim Türkiye'ye sataşırsa gazetelerde manşet oluyor, haberlerde öne çıkıyor, halkın nezdinde puan topluyor, öyle anlaşılıyor, onun için de sürekli bir biçimde Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin aleyhine daha da önemlisi Yunanistan'ın aleyhine olacak şekilde açıklama yapıyorlar. Biz hep şunu söylüyoruz, Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olan ülke değildir. Hem karada, hem denizde hiç kimsenin hakkına el uzatma niyeti taşımamaktadır ama Türkiye kimseye de havada, denizde, karada kendi devletinin, milletinin hukukunu çiğnetmez, el uzattırmaz. Biz bunu defalarca ispatladık. Tarih, bunun şahitliği ile doludur. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını tekrar tekrar test etmenin kimseye bir faydası yoktur hele de Yunanistan'a hiçbir faydası yoktur." diye konuştu.
Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ'cü hainlerin bir kısmının Yunanistan'a kaçtığını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:.
"Yunanistan Başbakanı, özel görüşmelerde bunların kısa sürede Türkiye'ye iade edileceğini söyledi ama iade edilmediler. Sonra da 'bizde hukuk var, yargı var' dediler. Bu konuda darbe yapmaya teşebbüs etmiş olan teröristleri Türkiye'ye iade etmediler. Çok büyük bir suç işlediler. Şimdi Türkiye'de, Yunanistan hükümetine darbe yapan darbeci askerler Türkiye'de olmuş olsa biz bunları Yunanistan'a bizim ülkemizde yargı bağımsız deyip bunlara karşı herhangi bir adım atmamış olsak Yunanistan ve Yunanistan halkı bundan memnun olur mu? Olmaz. Yunanistan önce hukuka bağlılığının gereğini yapmalı, Türkiye ile Yunanistan arasında olan ikili ve çok taraflı anlaşmalara uygun davranmalı ve Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunmuş FETÖ'cü teröristleri Türkiye'ye iade etmelidir. Esas hukuku çiğneyen, esas bunları Türkiye'ye karşı koz olarak kullanan Yunanistan'dır. "
"Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerle Yunanistan'da bulunan FETÖ'cü teröristlerle takası söz konusu değildir." diyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, değerlendirmelerine şöyle sürdürdü:
"Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ'cü darbeci teröristleri ister iade etmesinler, o konu ayrıdır bu konu ayrıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir, yargımız bağımsızdır ve hukuk kuralları içerisinde bu askerleri yargılaması devam edecektir. Mahkeme karar verdiğinde de bu kararın gereği hükümetimiz tarafından elbette yerine getirilir ama Yunanistan da şunu derlerse 'Türk hükümeti, Türkiye FETÖ'cü teröristleri iade etmek kaydıyla bu askerleri koz olarak kullanıyor' derlerse yalan söylüyorlar derim. Buradan çok net bir şekilde, Türkiye böyle bir söz hiçbir zaman söylememiştir, söylemesi de söz konusu değildir. Böyle bir değerlendirme bir kanaatimiz kesinlikle yoktur. Bu ikisi ayrı şeydir. Yunanistan'dan tutuklu askerlerle FETÖ'cülerin takası söz konusu değildir. Hiçbir zaman da gündemimizde olmamıştır."
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