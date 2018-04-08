13:26, 08 Nisan 2018 Pazar

Etiyopya'nın yeni Başbakanı Ahmed, etnik çatışmalara çözüm arıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Etiyopya'nın yeni Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin doğusunda 1 milyona yakın insanın yerinden olmasına yol açan etnik çatışmalara son verme çabaları kapsamında ülkenin Somali eyaletini ziyaret etti.

Etiyopya Haber Ajansı'nın (ENA) haberine göre, Başbakan Ahmed, Oromiya-Somali eyaleti sınırında yaşanan çatışmalara çözüm yolu aramak için, Somali eyaletinin başkenti Jigjiga'da yerel halk ve önderlerle bir araya geldi.

"ÇATIŞMADA HER İKİ TARAF DA MAĞLUP"

Ahmed, burada yaptığı konuşmada, yaşanan anlaşmazlıklar ve çatışmaların bitmesi için herkese acil çözüm çağrısı yaparak yaşananların Etiyopya tarihindeki utanç verici bir leke olduğunu belirtti.

"Çatışmada her iki taraf da mağlup." diyen Ahmed, federal hükümetin sorunun çözümü için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

İki eyalette uzun yıllardır yaşanan arazi anlaşmazlıkları, geçen yıl bölgedeki siyasetçi ve güvenlik güçlerinin de olaylara karıştığı iddiası sonrası büyüyerek etnik çatışma halini almıştı.

Hafta başında yemin ederek görevine başlayan Ahmed, ülkenin farklı bölgelerindeki etnik kavgalara son verme sözü vermişti.

Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre, Oromiya ve Somali eyaletlerindeki çatışmalar sebebiyle geçen yıl 700 bin, toplamda ise 1 milyona yakın insan yerinden oldu.

Öte yandan, dün başkent Addis Ababa'da bulunan ve işkencelerle anılan Maekelawi Hapishanesi'nin kapatıldığı da duyuruldu.