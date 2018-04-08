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14:25, 08 Nisan 2018 Pazar

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Başbakan Yıldırım: Afganistan'da geleceği inşa etme zamanı gelmiştir

Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı ile ortak basın toplantısında, "Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlı bir adımdır. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım, "Son günlerde Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok cesur, çok anlamlı bir adımdır. Özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz." dedi.

"ÜMİT EDİYORUZ Kİ SURİYE VE IRAK'TA İSTİKRAR TAM ANLAMIYLA SAĞLANIR"

Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur." ifadelerini kullandı.

 



İlgili Konular Afganistan Türkiye Binali Yıldırım
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Dış Politika Haberleri
Başbakan Yıldırım: Afganistan'da geleceği inşa etme zamanı gelmiştir

Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı ile ortak basın toplantısında, "Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlı bir adımdır. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.
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