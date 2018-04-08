Bakan Çelik: AB'nin Yunanistan ve G. Kıbrıs'la dayanışmasında ilkeler yok

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB dayanışması" denilen ortak hareket etme tutumunun ilkelere dayanması ve bunun bir "mahalle dayanışması" olmaması gerektiğini vurguladı.
Bakan Çelik, "Herhangi bir AB ülkesi haksız da olsa 'AB dayanışması' adı altında o haksız ülkeye kayıtsız destek verilmesi meseleyi 'mahalle dayanışması'na çevirir. Bu da AB'nin itibarını azaltır." ifadesini kullandı.
AB'nin, dünyadaki birlikler arasında evrensel ilkelere göre hareket ettiği iddiası ile öne çıktığını belirten Çelik, "Bu yüzden AB de ilkeler temelinde test edilecektir. Siyasi ilkeler yerine 'mahalle dayanışması' ile hareket ederse AB en temel iddiasını kaybeder. AB'nin moral üstünlüğü savunduğu ilkelerden gelir. Tüm dünyayı bunlara uymaya davet ederken, en çok AB'nin bunlara uyması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, mesajına şöyle devam etti:
"Açık ve net söylemek gerekirse, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor. AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la dayanışmasında ilkeler yok. İkide bir bize 'bir AB ülkesine böyle davranamazsınız' diye hatırlatmalarda bulunanlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan yükselen beyanlardan haberleri yok gibi davranıyor. Eğer ilkeli davranılacaksa, AB derhal 'Yunanistan Savunma Bakanı' sıfatını taşıyan kişinin sözlerini ve eylemlerini kınamalıdır. Yunanistan Savunma Bakanı sıfatı taşıyan bu 'politik komedyen' sürekli provokasyon yapmaktadır. Türkiye'ye karşı askeri yığınağı artırmaktan bahseden bu provokatöre Yunan hükümeti sessiz kalarak onay veriyor."
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın çeşitli konularda siyasi ve hukuki ilkelerden bahseden sözlerine dikkati çeken Çelik, "İlkesizliğin ve provokatörlüğün kendi bakanı tarafından yapıldığını hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.
AB Bakanı Çelik, şunları kaydetti:
"AB tüm dünyaya siyasi ilkeleri hatırlatırken, Yunanistan Savunma Bakanı'nı görmezden gelemez. Bu şahsı kınamalıdır. Yunan hükümetini uyarmalıdır. İlkeler herkes içindir. AB ilkeleri, kendi üyelerinin haksız tutumları karşısında görmezden gelemez. Aksi halde AB dayanışması bir ilkeler dayanışması olmaz, içi boş bir soğuk savaş dayanışmasına benzemeye başlar. Yunanistan Savunma Bakanı sıfatını taşıyan küstah politik komedyenin sözlerinin seviyesi, Yunanistan hükümetinin meselesidir, AB'nin kınaması gereken sözlerdir."
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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Açık ve net söylemek gerekirse, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor. AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la dayanışmasında ilkeler yok.Yunanistan Savunma Bakanı sıfatını taşıyan küstah politik komedyenin sözlerinin seviyesi, Yunanistan hükümetinin meselesidir, AB'nin kınaması gereken sözlerdir." dedi.
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