İşgalci İsrail'den Hamas'a tehdit

Haaretz gazetesinin İsrailli askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, 30 Mart'ta başlayan ve 31 Filistinlinin şehit olduğu "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine son verilmemesi halinde Gazze şeridinde bulunan Hamas'a ait hedeflerin İsrail hava saldırısıyla vurulabileceği öne sürüldü.
Gazeteye konuşan yetkili, İsrail ordusunun, Gazze sınırında önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen gösterilerde sivil kayıpların önüne geçmek için "önlem" aldığını ileri sürdü.
İsmi açıklanmayan yetkili, "Filistinli göstericilerin sınırda bulunan telleri aşabileceğini" bu yüzden İsrail askerlerinin göstericilerin "sınırı geçmesini önlemek için" gerçek mermi kullandığını iddia etti.
"Göstericilerin önümüzdeki günlerde düzenlenecek protestolarda sınırı geçmeye çalışması halinde Hamas'a ait kurumları vurabiliriz." tehdidinde bulunan yetkili, gösteriler nedeniyle Hamas'ı suçladı.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 31 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı.
Filistinliler, barışçıl gösterilerine mayıs ayının ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
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