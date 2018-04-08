Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2019 bir milat olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasında Siirt'ten çok daha farklı bir sonuç beklediklerine işaret ederek, "Maalesef olmadı. Biz Siirt'in cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, şöyle tarihe geçecek çok güçlü bir destek vermesini arzu ediyorduk. Her ne kadar Tillo, Şirvan, Pervari ve Baykan'da beklediğimiz neticeler çıksa da maalesef, il genelinde 'evet' oyları yüzde 48'de kaldı, o bizi üzdü." diye konuştu.
Özellikle Tillo ve Şirvan'ın yüzde 80'in üzerinde oy oranlarıyla Türkiye'de en çok "evet" oyu veren ilk 100 ilçe arasına girdiğini vurgulayan Erdoğan, ahde vefaları için kendilerine teşekkür etti.
"Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye, 2019'da siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine sahne olacak. Önce mart, ardından milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkemizi geleceğe taşıyacak kadroları belirleyecek. Ekonomik başarılarımızın, siyasi özgürlüklerimizin temel hak ve hürriyetler alanında elde ettiğimiz kazanımlarımızın devamı için 2019 adeta bir 'milat' olacak.
Türkiye'nin 2019 sınavından da alnının akıyla çıkmaktan başka şansı yoktur. Türkiye, 2019'dan alacağı kuvvet, cesaret ve özgüvenle 2023'e, daha sonra 2053 ve 2071'e yürüyecektir. Alparslan'ın torunları olarak 2071'e yürümeye hazır mıyız? Öyleyse çok çalışacağız. Bu zorlu yolculukta sizlere, Siirtli hemşerilerime çok önemli görevler düşüyor. Biz, 2019 seçimlerinde Siirt'ten bu şehrin tarihine, kültürüne, şanına yaraşır bir tablo bekliyoruz. İstikbaline sıkı sıkıya sahip çıkmasını istiyoruz. Tıpkı Tillo ve Şirvan gibi diğer bütün ilçelerimizin de 2019'da sandıkları patlatmasını arzu ediyoruz."
Bu zamana kadar dur durak bilmeden çalışacak, koşturacak ve Siirt'i tekrar milli iradenin "kutup yıldızı" yapacaklarına işaret eden Erdoğan, "Siirt'i yeniden tüm Türkiye'ye ilham veren, yol gösteren şehirlerimizden biri haline getireceğiz." dedi.
Erdoğan, salonda bulunan AK Parti ana kademeden, kadın ve gençlik kolları üyelerinden "2019 seçimleri için kapı kapı dolaşma" sözü aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4017 olduğunu bildirdi.
Erdoğan, "Kuzey Irak'ta ne oldu? Orada etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Yurt içinde, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de vesaire ne oldu? 154." dedi.
"Karşımıza geçip teröristlerin ağızıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Doğu guta ilgili olarak da "Ey Batı! Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Bunlar adil davranıyor' diyeceğiz." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Bölgemizdeki insanlık trajedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi iç siyasi hesaplarının, at pazarlığının malzemesi haline dönüştürenlere yazıklar olsun diyorum. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun." diyerek şunları kaydetti:
"Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de elinize de tarihinize de geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır."
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İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne tepki amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, İstanbul'da yaptığı gezintinin ardından yarın sabah Ankara'ya gitmek üzere yola çıkacak.
Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah, Türkiye'ye yönelik düzensiz Afgan göçüne dair, "Tabii ki yasa dışı göçmenler her ülke için sorun yaratabilir. Onların ülkelerine dönmesi için görüşmelerimiz sürüyor." dedi.
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, "Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metrosuna yakın bir zamanda kavuşacağız. Bu sayede 12 dakikada Bakırköy sahile gidebileceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye, 2019'da siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine sahne olacak. Önce mart seçimleri, ardından milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile ülkemizi geleceğe taşıyacak kadroları belirleyecek. 2019 adeta bir milat olacak" dedi
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Açık ve net söylemek gerekirse, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor. AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la dayanışmasında ilkeler yok.Yunanistan Savunma Bakanı sıfatını taşıyan küstah politik komedyenin sözlerinin seviyesi, Yunanistan hükümetinin meselesidir, AB'nin kınaması gereken sözlerdir." dedi.
Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı ile ortak basın toplantısında, "Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlı bir adımdır. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yaptığı açıklamada, Myanmar'daki zulümden kaçan Arakanlı Müslümanlar için 25 bin barınma ünitesi taahhüdünde bulunduklarını ancak yer tahsisi konusunda sürecin yavaş işlediğini belirtti.
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