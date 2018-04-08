Geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları

İstanbul Boğazı'nda dün yaşanan gemi kazasının ardından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Yalı sahibi ailenin avukatı Nazlı Selek, yaptığı açıklamada, yalıda şu an kazayla ilgili hasar tespit çalışması yürütüldüğünü söyledi.
Yalıda bulunan değerli eşyaların tespitinin yapıldığını belirten Selek, ''İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) gelen uzman hocalar özellikle evin ön tarafına kesinlikle girilmemesi gerektiğini söylediği için oradaki eşyaları kurtaramıyoruz. Anıtlar Kurulu'ndan izin almadan işlem yapmamız da yasak.'' dedi.
Yalının birinci derece tarihi eser niteliği taşıdığını anımsatan Selek, ''Kurtarılabilecek eşyaları çıkarmaya çalıştık ancak büyük bir kısmına ulaşamıyoruz. Yalı ve içindeki eşyalar 200 yıllık. Ne kadar maddi zarar var bilemiyoruz. Hekimbaşı Salih Efendi'nin odasındaki özel eşyaları hepsi perişan olmuş durumda.'' diye konuştu.
İstanbul Boğazı'nda dün kuzey-güney yönünde ilerleyen Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.
İstanbul Boğazı'nda dün yaşanan gemi kazasının ardından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi
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