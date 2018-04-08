Yemen'den 315 böbrek hastası için 'acil yardım' çağrısı

Yemen'deki iç savaş nedeniyle sağlık hizmetlerinin çöktüğü Taiz kentinde acil müdahale edilmezse 300'den fazla böbrek hastasının hayatını kaybedebileceği belirtildi.
Taiz Sağlık Ofisi Genel Müdürü Dr. Abdurrahman es-Samii, yaptığı açıklamada "Taiz'deki hastanelerde böbrek yetmezliği nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan 315 hasta bulunuyor. Acilen serum ve böbreklerin temizlenmesi için gereken tıbbi malzemelere ihtiyacımız var. Söz konusu ilaç ve malzemeler en kısa sürede temin edilemezse bu hastalar ölebilir." dedi.
Sorunların yalnızca sağlık malzemesi ve ilaç eksikliğiyle sınırlı olmadığını belirten Samii, "Hastane ve sağlık merkezlerinde çalışan personel de yaklaşık iki yıldır maaşlarını alamıyor." diye konuştu.
Samii, yaklaşık üç yıldır Husilere bağlı silahlı güçler tarafından abluka altında tutulan Taiz'de sağlık hizmetleri için gereken bütçenin meşru hükümet tarafından da sağlanamadığını ifade etti.
Husiler, büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolünde olan Taiz kentini, yaklaşık üç senedir kuşatma altında tutuyor. Hükümet güçleri Ağustos 2016'da kentteki ablukayı güneybatı yönünde kısmi olarak kırmayı başarmıştı.
Taiz Sağlık Ofisi Genel Müdürü Samii, kentteki 315 böbrek hastası için "acil yardım" çağrısında bulundu
Almanya’nın Paderborn kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında bugün 26 bin kişi evlerinden tahliye edildi
İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Ahvaz kentinde bulunan İmam Hüseyin Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze şeridi sınırındaki 31 Filistinlinin şehit olduğu "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl gösterilere son verilmemesi halinde, Hamas hedeflerini vurma tehdidinde bulundu
İngiltere, Esed rejiminin Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili olarak, rejim ve destekçilerini, masum sivillere karşı şiddeti durdurma çağrısında bulundu.
Tunus'ta efsanelere konu olan, beylerin ikamet ettiği, edebiyat ve kültür meclislerinin kurulduğu tarihi konaklar Sabbatların altlarından geçenler, kendilerini bir anda hayalle gerçek arasında türlü hikayelerin içinde buluveriyor
Suriye Türkmen Meclisi, Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısını "soykırım" olarak nitelendirerek tepki gösterdi
Hafta başında yemin ederek görevine başlayan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Oromiya-Somali eyaleti sınırında yaşanan çatışmalara çözüm yolu aramak için, Somali eyaletinin başkenti Jigjiga'da yerel halk ve önderlerle bir araya geldi.
Ukrayna’dan sınır dışı edilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, yerleştiği Hollanda'daki Speakers Academy"nin yönetimiyle ders vermek için anlaşmaya vardığını duyurdu
FARC'ın elindeki altınlardan 100 kilogramlık kısmını daha çatışmanın kurbanlarına harcanmak üzere resmi makamlara teslim etmesiyle, bugüne kadar Kolombiya hükümetine teslim ettiği altınların miktarı 256 kilograma ulaşmış oldu
ABD'nin New York kentinde, Trump'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower'ın 50'inci katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İsrail askerleri tarafından dün şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca son yolculuğuna uğurlandı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah saldırısı düzenlemesine ilişkin, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." dedi.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Federal Yüksek Mahkeme'nin 12 yıl 1 aylık hapis cezasını onaması ve federal yargıcın teslim olması için verdiği sürenin dolmasının bir gün sonrasında polise teslim olduğu bildirildi
Macaristan'da 8 milyon seçmen, 199 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.
Ürdün İslami Çalışma Partisi tarafından "Geri dönüş hakkı mukaddestir" temasıyla düzenlenen ve parti mensuplarının yanı sıra halkın da katıldığı eylemde göstericiler, Filistin halkının direnişini destekleyen sloganlar attı.