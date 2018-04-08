17:15, 08 Nisan 2018 Pazar

Yemen'den 315 böbrek hastası için 'acil yardım' çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'deki iç savaş nedeniyle sağlık hizmetlerinin çöktüğü Taiz kentinde acil müdahale edilmezse 300'den fazla böbrek hastasının hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Taiz Sağlık Ofisi Genel Müdürü Dr. Abdurrahman es-Samii, yaptığı açıklamada "Taiz'deki hastanelerde böbrek yetmezliği nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyan 315 hasta bulunuyor. Acilen serum ve böbreklerin temizlenmesi için gereken tıbbi malzemelere ihtiyacımız var. Söz konusu ilaç ve malzemeler en kısa sürede temin edilemezse bu hastalar ölebilir." dedi.

Sorunların yalnızca sağlık malzemesi ve ilaç eksikliğiyle sınırlı olmadığını belirten Samii, "Hastane ve sağlık merkezlerinde çalışan personel de yaklaşık iki yıldır maaşlarını alamıyor." diye konuştu.

Samii, yaklaşık üç yıldır Husilere bağlı silahlı güçler tarafından abluka altında tutulan Taiz'de sağlık hizmetleri için gereken bütçenin meşru hükümet tarafından da sağlanamadığını ifade etti.

Husiler, büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolünde olan Taiz kentini, yaklaşık üç senedir kuşatma altında tutuyor. Hükümet güçleri Ağustos 2016'da kentteki ablukayı güneybatı yönünde kısmi olarak kırmayı başarmıştı.