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S. Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Bush'lara ziyaret!
S. Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Bush'lara ziyaret!

Üç hafta süren ABD ziyaretini sonlandırarak Fransa'ya hareket eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'deki son ziyaretini eski ABD Başkanı George H. W. Bush'a gerçekleştirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, üç hafta süren ABD’deki temasları kapsamında son görüşmesini ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush ve eski ABD Dışişleri Bakanı James Baker ile Teksas eyaletinin Houston kentinde yaptı.

Veliaht Prens Selman daha sonra ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'u da ziyaret etti.

Prens Selman'ın, ABD'nin 41. başkanı George H. W. Bush'u  ziyareti sosyal medyadan da paylaşıldı. Selman'ın üç hafta süren ABD ziyaretini sonlandırarak Fransa'ya hareket ettiği bildirildi. 



İlgili Konular ABD Bush Muhammed Bin Selman
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