Güncelleme: 18:20, 08 Nisan 2018 Pazar

Şırnak'taki operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi



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Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak'taki operasyonda 3 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan'da Cudi Dağı bölgesinde başlatılan "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu" devam ediyor. Operasyonda sağlanan sıcak temas sonucu 3 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

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