İİT'den Duma'daki kimyasal saldırıya kınama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suriye rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısını kınadı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma bölgesine düzenlenen kimyasal silah saldırısı kınandı.
Söz konusu kimyasal silah saldırının sivil masumların hayatını kaybetmesine sebep olduğu, bunun da uluslararası hukukun yanı sıra en basit insani ilkelere aykırı olduğu vurgusu yapılan açıklamada, dolayısıyla bunun savaş ve insanlık suçu olduğuna işaret edildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin de "Beşşar Esed'in yerleşim yerleri ve savunmasız sivillere yönelik saldırılarını sürdürme konusundaki ısrarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Esed rejimi, dün akşam saatlerinde, ablukada tuttuğu Duğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son noktası olan Duma ilçesinde kimyasal silah kullandı. Saldırı sonucu en az 78 kişi can verirken, yüzlerce kişi gazdan etkilendi.
Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde, hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanımından "derin endişe" duyduğunu belirterek, bu "iğrenç" saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.
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Fransa, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı üzerine BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.
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İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin Useymin, "Beşşar Esed'in yerleşim yerleri ve savunmasız sivillere yönelik saldırılarını sürdürme konusundaki ısrarını kınıyorum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
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