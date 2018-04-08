Güncelleme: 20:29, 08 Nisan 2018 Pazar

Fransa'dan Doğu Guta için acil toplantı çağrısı





Fransa, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı üzerine BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada Doğu Guta'yı kuşatma altında tutan ve bombardımanı sürdüren Suriye rejimini kınadı. Le Drian Duma'daki kimyasal silah saldırısından son derece endişe duyduğunu belirterek, Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplanmasını talep etti. Açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi. Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

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