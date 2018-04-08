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Guterres'ten Suriye için soruşturma çağrısı
Guterres'ten Suriye için soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanımından "derin endişe" duyduğunu belirterek, bu "iğrenç" saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanımından derin endişe duyduğunu belirterek bu iğrenç saldırıya kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde son 36 saatte artan hava saldırıları ve bombardımanda sivillerin hayatını kaybetmesinden ''son derece endişe duyduğunu'' belirtti.

Saldırılarda birkaç sağlık merkezinin de zarar gördüğünü belirten Guterres, bütün taraflara çatışmaları durdurma ve BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkes talep eden 2401 sayılı kararını uygulama çağrısında bulundu.

Duma ilçesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanımından ''derin endişe'' duyduğunu belirten Guterres, bu ''iğrenç'' saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını yineleyen Guterres, sivillerin korunması uluslararası insani hukuk ve insan haklarına saygı duyulması ve insani erişime izin verilmesi çağrısı yaptı.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetti.



İlgili Konular BMGK Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Suriye kimyasal silah
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