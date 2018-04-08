Almanya'da öldürülen Türk genci için anıt

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya'nın başkenti Berlin'de 6 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş için dikilen anıtın açılışı yapıldı.
Neukölln ilçesinde Bektaş'ın öldürüldüğü yerin yakınındaki Rudower Strasse ve Möwenweg caddelerinin kesiştiği yerde bulunan parkta dikilen anıtın açılışını baba Ahmet Bektaş ile anne Melek Bektaş yaptı, anıta çiçek bıraktı.
Törene katılan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Alman makamlarından sağ kökenli cinayetlerin aydınlatılması konusunda çok daha fazla gayret sarf etmelerini beklediklerini vurgulayarak, "Yaptığımız her görüşmede Alman muhataplarımızdan ve emniyet birimlerinden bu konuda daha çok çaba gösterilmesini ve bilhassa sağ motifli saldırıların daha hızlı şekilde açıklığa kavuşturulmasını ifade ediyoruz." dedi.
Anıtın dikilmesinin çok önemli olduğunu belirten Çelik, anıtın duyarlılık kazandıracağına inandıklarını söyledi.
Çelik, parkın çevre düzenlemesini bir Türk şirketinin üstlendiğini ifade ederek, anıtın dikilmesini destekleyen ve maddi yardımda bulunan Almanlara da teşekkür etti.
Anne Bektaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun ve ırkçı cinayete kurban gidenlerin anılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Çok şükür Burak'ı anma yerimiz oldu." ifadesini kullandı.
Anıtın dikilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden anne Bektaş, oğullarının unutulmamasının önemli olduğunu dile getirdi.
Anne Bektaş, cinayetin aydınlatılması konusunda Alman güvenlik güçlerine güveninin kalmadığının altını çizerek, "Bunlara güvenmiyorum. Savcısına, polisine güvenmiyorum artık. Olayı kapatmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
"Burak ve benzer olaylar için algoritma" ismini taşıyan, cinayetin aydınlatılmasına ilişkin kurulan bir inisiyatifin öncülüğünde, anıtın inşası için 40 bin avro bağış toplandı.
Öte yandan, anıtın açılış töreni öncesinde düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte "Burak'ı unutma. Hatırla ve Aydınlat" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.
22 yaşındaki Burak Bektaş, 6 yıl önce arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada Neukölln ilçesinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş, iki arkadaşı da ağır yaralanmıştı.
Görgü tanıkları, orta yaşın üzerindeki beyaz tenli saldırganın, gençlere ateş açtıktan sonra sessizce olay yerinden uzaklaştığını bildirmişti.
Failin henüz bulunamadığı saldırıyı soruşturan Alman polisi, cinayetin ardından faile işaret edebilecek hiçbir iz bulunamadığını iddia etmişti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Türk genci Burak Bektaş için bir anıt dikildi.
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