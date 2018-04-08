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Somali, BAE uçağına el koydu
Somali, BAE uçağına el koydu

Somali'de, ülkeye yasa dışı yollardan 9 milyon dolarlık nakit sokmaya çalıştığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçağın havalimanında yakalandığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Somali'ye, yasa dışı yollardan 9 milyon dolar nakit taşıdığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçağın havalimanında yakalandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda, Dubai'den geldiği kaydedilen 9 milyon dolar nakit taşıyan BAE'ye ait bir uçağın yakalandığı ve paraya el konulduğu belirtildi.

Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri paranın nereye ya da kime gönderilmek istenildiğine dair soruşturma başlatırken, yetkililerden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin düşük seviyede tutulduğu belirtiliyor.

Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera limanının işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi yönünde karar alınmıştı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.



İlgili Konular somali Birleşik Arap Emirlikleri uçak
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