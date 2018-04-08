AB'den Doğu Guta tepkisi

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlenen zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısındaki delillerin, sorumlunun yine rejim olduğuna işaret ettiği belirtildi.
AB'nin saldırıyı şiddetle kınadığına yer verilen açıklamada, uluslararası topluma saldırıya cevap verilmesi için hızla harekete geçme çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, saldırının faillerinin hesap vermesinin şart olduğu kaydedilerek, rejim destekçileri Rusya ve İran'dan ilerideki olası saldırıların önüne geçilmesi için nüfuzlarını kullanmaları talep edildi.
Birliğin kimyasal silahların kullanılması ile mücadele etmeyi sürdüreceğine değinilen açıklamada, sivillerin korunmasının en öncelikli konular arasında bulunduğu bildirildi.
Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl eylemleri takip eden Filistinli gazeteci Yasir Murteca’nın, “İsrail askerlerine yönelik herhangi bir tehlike arz etmediği halde” katledildiğini itiraf etti.
ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine BMGK, 9 Nisan Pazartesi günü toplanma kararı aldı.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde katledilen çocuklarının başında ağıtlar yakan babalarının çaresizliği görülüyor.
Macaristan'da katılımın yüksek olduğu genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. 5 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimlerde sandık başında renkli görüntüler yaşandı.
Avrupa Birliği, Esed rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısını sert biçimde kınarken, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.
Somali'de, ülkeye yasa dışı yollardan 9 milyon dolarlık nakit sokmaya çalıştığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçağın havalimanında yakalandığı bildirildi.
BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Myanmar hükümetine, ülkedeki çatışmalardan etkilenenlere insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Türk genci Burak Bektaş için bir anıt dikildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanımından "derin endişe" duyduğunu belirterek, bu "iğrenç" saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.
İsviçre'nin başkenti Bern'de izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına, polis plastik mermilerle müdahale etti.
Fransa, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı üzerine BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerinin, ordu güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından Dali kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin Useymin, "Beşşar Esed'in yerleşim yerleri ve savunmasız sivillere yönelik saldırılarını sürdürme konusundaki ısrarını kınıyorum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Katar, Suriye rejiminin Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesine gerçekleştirdiği kimyasal silahlı saldırı nedeniyle "acil uluslararası soruşturma" başlatılmasını istedi
Üç hafta süren ABD ziyaretini sonlandırarak Fransa'ya hareket eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'deki son ziyaretini eski ABD Başkanı George H. W. Bush'a gerçekleştirdi.