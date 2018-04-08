22:17, 08 Nisan 2018 Pazar

İran sınırında askeri araç devrildi: 9 yaralı





Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın Türkiye-İran sınırının yakınlarında devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ağrı Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi. Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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