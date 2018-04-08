Doğu Gutalı babalar çocukları için ağıt yakıyor

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Esed rejiminin Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısı sonrası çekilen bir görüntüde katledilen kızının başında ağlayan baba, "Kızım beni affet. Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden." diye ağıt yakıyor.
Kimyasal silah saldırısında ilişkin bölgeden gelen görüntülerde, hayatını kaybeden sivillerin çoğunluğunun gözünün açık olduğu, ağız ve burunlarından beyaz köpükler geldiği görülüyor.
SİVİLLERİN ÇOĞUNLUĞUNU BEBEK VE ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR
Görüntülerdeki sivillerin çoğunluğunu bebek ve çocukların oluşturması dikkati çekiyor.
Katliam sonrası kaydedilen bir görüntüde katledilen kızının başında ağlayan sivil bir baba, "Kızım beni affet. Bak sana ne aldım bak. Hadi kalk uyan, yüzünü göreyim. Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden." diye ağıt yakıyor.
Başka bir görüntüde ise küçük oğlunun başındaki gözyaşları içinde bir baba defalarca "Muhammed Allah seni affetsin ve sana rahmet eylesin." ifadelerini kullanıyor.
Rejimin, Duma'ya cumartesi gecesi düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce sivil gazdan etkilenmişti.
Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Duma'ya önceki gün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.
Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl eylemleri takip eden Filistinli gazeteci Yasir Murteca’nın, “İsrail askerlerine yönelik herhangi bir tehlike arz etmediği halde” katledildiğini itiraf etti.
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde katledilen çocuklarının başında ağıtlar yakan babalarının çaresizliği görülüyor.
Macaristan'da katılımın yüksek olduğu genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. 5 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimlerde sandık başında renkli görüntüler yaşandı.
Avrupa Birliği, Esed rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısını sert biçimde kınarken, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.
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BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Myanmar hükümetine, ülkedeki çatışmalardan etkilenenlere insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.
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İsviçre'nin başkenti Bern'de izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına, polis plastik mermilerle müdahale etti.
Fransa, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı üzerine BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.
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Üç hafta süren ABD ziyaretini sonlandırarak Fransa'ya hareket eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'deki son ziyaretini eski ABD Başkanı George H. W. Bush'a gerçekleştirdi.