01:03, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Macaristan'da Fidesz-KDNP koalisyonu yeniden iktidarda





Macaristan'da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Macaristan'da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz ve KDNP koalisyonu kazandı. Oyların yüzde 74'ünün sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, anamuhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yüzde 11'ini aldı. Bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu da elde etti.

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